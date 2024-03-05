У Керчі лунають потужні вибухи: Кримський міст тимчасово перекрили

Близько півночі 5 березня вкрай неспокійно було для російських загарбників. На тимчасово окупованому півострові пролунали вибухи. Їх чули у Керчі. Паралельно стало відомо, що Кримський міст тимчасово перекрили.

Як зазначають російські ЗМІ, про гучні вибухи над містом повідомляють самі мешканці Керчі. За попередньою версією, що вже нікого не дивує, буцімто працює ППО.

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Що відомо про вибухи у Керчі

У виданні зазначають, що вибухи почали лунати близько пів на першу ночі за місцевим часом (близько 23:30 за Києвом). Очевидці з різних районів кажуть, що чули від трьох до п'яти потужних "хлопків". Правда, наразі офіційної інформації немає.

Гуменюк заінтригувала новими ударами по Криму

1 березня для російських загарбників у тимчасово окупованому Криму виявилося вкрай неспокійним днем. А все тому, що на півострові продовжила активно цвісти "бавовна".

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі 24 Каналу зауважила, що слід ще трішки зачекати. Вона наголосила, що тоді ми зможемо "зібрати букет".

Усе логічно – весна, сезон, "бавовна" квітне. Але ми тільки розпочали "формувати грядки", тому треба зачекати. Зможемо зібрати відповідний "букет",

– заінтригувала Гуменюк.

Вона зауважила, що щодо того, що відбувається у Криму, неодмінно буде офіційне повідомлення. Речниця також нагадала, що навіть взимку ми влучали та підкидали російським загарбникам "квіточки бавовни". Тож, навесні не скористатися відповідними можливостями – гріх.

Коротко про "бавовну" у Криму 1 березня