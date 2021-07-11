Глава компанії-оператора планує добудувати газогін "Північний потік-2" вже в серпні

Російський газопровід "Північний потік-2" вже збудований на 98%. Його планують добудувати вже у серпні.

Відповідну заяву зробив глава компанії Маттіас Варнінг. Він також пояснив, що ускладнили роботу загрози санкцій США.

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"Північний потік-2" можуть завершити вже в серпні

Глава компанії Маттіас Варнінг заявив, що будівництво "Північного потоку-2" завершене на 98%.

Ми припускаємо, що будівельні роботи будуть завершені до кінця серпня,

– сказав Маттіас Варніг.

Він також пояснив, що загрози санкцій з боку США значно ускладнили роботу "з кожного погляду".

На думку Маттіаса Варніга, транзит газу через Україну "обов'язково стане частиною переговорів між канцлером Меркель і президентом США Байденом".

Він зазначив, що російський газопровід можуть запустити в експлуатацію вже цього року.

Коротко про "Північний потік-2"