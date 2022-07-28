Керівник САП має певні гарантії щодо роботи, – юрист сказав, які саме

Генпрокурор затвердив Олександра Клименка на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який ще пів року тому переміг у конкурсі. Юристки розповіли, які гарантії щодо роботи має керівник САП.

Про це 24 каналу розповів юрист та голова правління StateWatch Олександр Лємєнов. Він зауважив, що генпрокурор Костін, який затвердив Клименка, рік тому теж претендував на посаду голови САП, але вилетів з конкурсу.

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Юрист вважає, що конфліктів між ними не буде. Адже, за його словами, згідно з законом України про прокуратуру, керівник САП має певні гарантії.

Зокрема, йдеться про невтручання в його роботу з боку Офісу генпрокурора. Вони не мають права безпосередньо втручатися в процесуальне керівництво тими розслідуваннями, які здійснюються НАБУ і скеровуються в САП,

– пояснив Лємєнов.

Він додав, що найгучніше в діяльності Клименка – це справа, яка стосувалася Олега Татарова. Саме він намагався не допустити призначення Клименка на цю посаду, але йому це не вдалося.

Щодо взаємодії з Офісом генпрокурора, то голова правління StateWatch сподівається, що Костін завдяки морально-етичним якостям не заважатиме прокурорам САП.

Призначення голови САП: основне

Олександр Клименко переміг у конкурсі на посаду голови САП ще у грудні 2021 року, однак комісія затягувала визнання остаточних результатів та призначення переможця.

У червні 2022 року, надаючи статус кандидата на членство в ЄС, Єврокомісія висунула вимоги щодо 7 реформ, які необхідно втілити для підтвердження статусу. Однією з таких стало призначення голови САП.

19 липня комісія з обрання голови САП нарешті визнала Олександра Клименка переможцем конкурсу та призначила його на посаду. Тепер фінальний крок повинен зробити генпрокурор і затвердити Клименка на посаді.

28 липня Зеленський підписав указ про призначення на посаду генпрокурора Андрія Костіна. Чиновник одразу ж затвердив Клименка очільником САП.

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