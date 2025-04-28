Керівник ЦПД відреагував на заяву Путіна про "перемир'я" 9 травня

Владімір Путін оголосив так зване "перемир'я" з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні, яке триватиме до 11 травня. Попри це, Росія досі не погодилася на повне та всеосяжне припинення вогню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

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Коваленко відреагував на заяви Путіна

Після чергових заяв Путіна про тимчасове "перемир'я" Андрій Коваленко поставив риторичне запитання – чому йдеться не про повне та всеосяжне припинення вогню?

За словами керівника ЦПД, все, що не є всеосяжним припинення вогню, стає російською маніпуляцією в інформаційних та військових цілях, а також спробою приховати наміри продовжувати війну.

Нагадаємо, 28 квітня в Кремлі заявили, що президент Росії Владімір Путін оголосив перемир'я у "дні 80-річчя Перемоги". За словами самих росіян, "перемир'я" має тривати три доби – з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

На цей період Росія обіцяє зупинити усі бойові дії. У Кремлі підкреслили, що Україна повинна "взяти це за приклад": якщо ж українські сили не приймуть перемир'я, Росія продовжить військові дії.

Варто зазначити, що раніше Владімір Путін вже оголошував перемир'я на Великдень. Тоді Володимир Зеленський заявляв, що російська армія порушила його майже 3 тисячі разів лише 20 квітня.