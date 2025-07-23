Керівники інституцій запропонують план дій, – Зеленський розповів про нараду з правоохоронцями

Володимир Зеленський розповів про наради з урядовцями та представниками правоохоронних органів. Президент заявив, що внесе до Верховної ради законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення від 23 липня.

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Що заявив Зеленський 23 липня?

У середу, 23 липня, український президент зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних інституцій на нараду.

СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР, Генеральний прокурор України – мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи. Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось,

– заявив президент.