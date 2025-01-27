Безрукову відсторонили: Умєров ініціював службове розслідування в Агенції оборонних закупівель

Глава Міноборони Рустем Умєров 24 січня ініціював службове розслідування в Агенції оборонних закупівель. На цей час керівницю Марину Безрукову відсторонили від виконання обов'язків.

Також вже було обрано виконувача обов'язків керівника АОЗ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Закупівлі для ЗСУ можуть бути заблоковані через юридичну колізію, – Безрукова

Що зараз відбувається в Агенції оборонних закупівель

У пресслужбі Агенції оборонних закупівель розповіли журналістам, що обов'язки директора АОЗ тимчасово поклали на чинного керівника "Державного оператора тилу" (DOT) – Арсена Жумаділова.

Водночас джерело Суспільного, наближене до Рустема Умєрова, повідомило, що офіційна причина службової перевірки в агенції – закупівля озброєння за завищеними цінами, яку провели 31 грудня 2024 року.

Своєю чергою, Марина Безрукова у колонці УП від 8 січня написала, що у 2024 році Агенція оборонних закупівель втримала середні ціни на боєприпаси критичної номенклатури шляхом зменшення частки посередників.

Варто зазначити, що в Єдиному державному реєстрі написано, що Арсен Жумаділов є керівником Агенції оборонних закупівель з 25 січня, а не тимчасовим виконувачем обов'язків.

Що відомо про скандал з Безруковою та АОЗ