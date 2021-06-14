Керівництво "Голосу" почало "зачистку" у регіональних організаціях партії, – Притула

Сергій Притула заявив, що вже написав письмову заяву про вихід "Голосу", однак ще відправив її. За його словами, людей із партії часто виключають і без заяви.
Для цього, як він заявив, існує рішення політичної ради партії. Притула зазначив, що так виключали багато людей, особливо в останні кілька місяців.
Увага Щодня відбуваються речі, які роблять "Голос" токсичним, – Притула вихід з партії
Однак, за його словами, про точну кількість треба запитувати в керівництва партії. Втім, такі "зачистки" відбувались.
За останні кілька місяців відбувалися "зачистки" території. Були спроби обезголовити кілька обласних організацій,
– заявив Притула.
Зокрема, мовиться про такі осередки:
- Дніпропетровський;
- Херсонський;
- Чернівецький.
Як зазначив шоумен, керівників змістили, а на їхнє місце дали своїх "фунтів".
"Наприклад, Чернівецькою облорганізацією поставили керувати помічника Кіри Рудик, який, не знаю, чи бачив Чернівці на власні очі", – пояснив він.
На думку Притули, це демонструє той стан справ, із яким більшість партійців миритися не хоче. І тому його вихід із "Голосу" буде не поодиноким явищем.
Розкол "Голосу": що відомо
- Сергій Притула 7 червня 2021 року повідомив, що виходить з партії "Голос". Політик наголосив, що обласні та міські осередки не мають відповідати перед суспільством за вчинки партійного керівництва.
- Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив "Українській правді" про те, що щонайменше 10 парламентарів розглядають варіант виходу з партії та фракції. Вони пояснюють це узурпацією та зловживанням влади з боку керівництва політсили.