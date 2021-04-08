Керівництво СЗРУ викликали на комітет Ради з нацбезпеки

Нардепка Мар'янка Безугла заявила, що керівництво Служби зовнішньої розвідки України викликали на комітет Ради з нацбезпеки. Зустріч запланована на 14 квітня.
Джерело:фейсбук Мар'яни Безуглої
Парламентський комітет з питань національної безпеки заслухає СЗРУ через тиждень.
Актуально Брата судді Вовка затримали на хабарі: чоловік має високу посаду у Службі розвідки, – Бутусов
Безугла у своєму дописі не уточнила про, що саме доповідатиме керівництво служби.
Ймовірно, керівництво доповідатиме через ситуацію із затриманням на хабарі рідного брата одіозного судді Павла Вовка – Юрія Зонтова. Відомо, що той обіймає високу посаду у Службі зовнішньої розвідки.
Зонтова вже відсторонили з роботи. У відомстві кажуть, що за попередніми результатами їхнього розслідування, затримання Зонтова не пов'язане із його роботою у розвідці. Там додали, що сприятимуть Національному антикорупційному бюро у розслідуванні справи.
Що відомо про затримання Зонтова
- Зонтова затримали детективи НАБУ, коли той намагався отримати 100 тисяч доларів хабаря.
- За даними слідства, за ці гроші він мав вирішити питання з одним із суддів ОАСК. На сайті Окружного адміністративного суду з'явилася заява щодо проведених обшуків. Там наголосили, що працівники НАБУ "нічого не знайшли".
- Втім 7 квітня у брата Вовка та його спільника виявили велику суму готівки. Мовиться про понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.
- Того ж дня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала Зонту повідомлення про підозру.
- До речі, сам Вовк каже, що його брата "просто використовують як "розхідний матеріал" для зведення особистих рахунків".