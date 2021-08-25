Керівництву армії, СБУ та Нацполіції надали нові звання: кому та які

25 серпня 2021 , 21:03
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський надав керівництву Збройних сил, Служби безпеки, Нацполіції нові звання. Зокрема, серед них є головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний.

Зеленський підписав декілька указів, за якими керівництво одразу п'яти відомств отримало нові звання.

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Зокрема, указом № 424/2021 президент присвоїв головнокомандувачу ЗСУ генерал-майору Валерію Залужному звання генерал-лейтенанта.

Звання керівництва ЗСУ та СБУ

  • начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Сергій Шаптала отримав звання генерал-лейтенанта;
  • командувач Десантно-штурмовими військами України полковник Максим Миргородський – бригадного генерала;
  • командувач медичними силами ЗСУ полковник медичної служби Тетяна Остащенко – бригадного генерала;
  • начальник Головного управління розвідки Міноборони полковник Кирило Буданов – бригадного генерала.

Звання керівництва СБУ

  • начальник управління СБУ в Херсонській області полковник Сергій Криворучко отримав звання бригадного генерала;
  • начальник Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом СБУ полковник Сергій Дусик – бригадного генерала.

Нові звання у Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС

  • голова Нацполіції генерал поліції першого рангу ігор Клименко – генерала поліції першого рангу;
  • начальник Головного управління Нацполіції в Києві полковник поліції Івану Виговському – генерала поліції третього рангу;
  • перший заступник директора департаменту служби – начальник управління цивільної безпеки головного управління Нацгвардії полковник Вадим Бідненко – бригадного генерала;
  • перший заступник директора департаменту персоналу – начальник управління кадрової роботи головного управління Нацгвардії полковник Юрій Посмітний – бригадного генерала;
  • начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковнику Валерій Вавринюк – бригадного генерала.
Зверніть увагу! Також Зеленський своїм указом призначив Всеволода Ченцова представником України при Євросоюзі та Європейській спільноті з атомної енергії. Раніше президент звільнив дипломата з посади посла в Нідерландах.

 

Автор: Наталія Пристанська