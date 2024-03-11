Без цього не зможуть наступати: що зараз є найважливішим для росіян на фронті
Російські військові всіляко намагаються обернути ситуацію на фронті на свій бік. Нещодавно вони зрозуміли, що найбільше їм допомагає просуватися.
Окупанти серйозно активізували не лише використання, але й виробництво керованих авіабомб. Про це 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", пояснивши, що лише завдяки цьому росіяни можуть просуватися.
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Для росіян КАБи – це все
У російської армії, на жаль, є можливості посилювати свою перевагу в небі. Зокрема, з'явилася інформація, що окупанти почали масовіше використовувати півторатонні фугасні авіабомби. Щобільше, вони змогли їх модернізувати, аби завдавати більше шкоди українським укріпленням. Є інформація, що ці бомби також можуть бути точнішими.
Є справді велика проблема від КАБів, бо для росіян це єдина можливість провести наступальні дії – зламувати наші укріпрайони та проривати наші лінії оборони. Якщо не буде КАБів, то не буде просування та навіть ефективної оборони,
– пояснив Олександр Коваленко.
Навіть коли українські захисники знищили Су-34, які є основними носіями керованих авіабомб, росіяни хоч зменшили скидання бомб, однак їх не зупинили повністю. Зрештою, навіть якщо вдасться знищити усі Су-34, окупанти почнуть використовувати інші літаки для виконання цих завдань.
Без КАБів на полі бою російські військові просто не зможуть існувати. Лютий 2024 був рекордним місцем за використання КАБів – окупанти випустили близько 1500 бомб. А вже за перші десять днів березня застосовано близько 800 КАБів.
"Вони лише нарощують свій ударний потенціал, попри втрати в авіації. Зараз вони бачать вікно можливостей, допоки в нас ще не розв'язали питання забезпечення військ артилерією. Щоб підсилити наступ своїх військ, вони максимально використовують це вікно можливостей, щоб просунутись", – наголосив військовий оглядач.
Для протидії ворожій тактиці необхідні насамперед:
- нові засоби ППО, особливо великого радіуса дії;
- авіація;
- оперативно-тактичні ракетні комплекси;
- РЕБ.
Росіяни покращують КАБи: що відомо
- Уночі 10 березня російські окупанти атакували Мирноград, що на Донеччині. Спочатку повідомляли про удар ракетами С-300. Проте правоохоронці з'ясували, що росіяни використали покращені авіаційні бомби. Ймовірно, ці бомби мають додаткові функції планування та додаткові силові установки.
- Зауважимо, що напередодні у мережі опублікували фото боєприпасів, якими росіянам обстріляли Україну. На них зафіксували маркування УМБП (універсальний міжвидовий планувальний боєприпас), який виготовлений на базі ФАБ-250. Фактично це боєприпас, авіабомба в якому інтегрована в корпус модуля планування та корекції, також там наявні інерціальна та супутникова системи навігації.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що Росія справді планує серійно виробляти вдосконалені авіабомби. Завдяки їм окупанти планують змінити ситуацію на полі бою на свою користь.