У Луганську раптово вибухнуло авто з місцевим колаборантом Олегом Поповим. Стало відомо, що депутата "народної ради" до Кобзона відправила Служба безпеки України.

Додаткову інформацію про підрив авто колаборанта повідомили джерела 24 Каналу. Варто зазначити, що Попов був абсолютно законною ціллю, адже брав активну участь у війні проти України.

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Ліквідація колаборанта

У Луганську 6 грудня раптово вибухнув автомобіль з воєнним злочинцем Олегом Поповим. Спочатку повідомлялося, нібито він отримав важкі поранення, але згодом окупанти визнали, що він загинув. Стало відомо, що за операцією стоїть СБУ.

Варто зазначити, що депутат "народної ради" був воєнним злочинцем. До своєї "кар'єри у політиці" Попов керував багатьма російськими добробатами, очолював незаконні збройні формування та вбивав українців.

Також важливо, що колаборант був головою комітету з питань державної безпеки та оборони у так званій "лнр". Однак, робота у цьому комітеті ніяк не допомогла Попову, що є найкращою його рекламою.

Продуктивний день для СБУ

Вдень 6 грудня з'явилася інформація, що у тимчасово окупованому Луганську загорівся автомобіль. Там, за даними медіа, перебував "депутат" "народної ради лнр" Олег Попов. Після вибуху, у всьому місті зник зв'язок.

Також у День Святого Миколая у Підмосков'ї знайшли мертвим зрадника Іллю Киву. Повідомляється, що за операцією також стоїть Служба безпеки України, що також підтвердили у спецслужбах. Джерела 24 Каналу повідомляють, що його ліквідували зі стрілецької зброї.