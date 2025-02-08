Трамп хоче призначити очільником ФБР людину, яка отримувала гроші майже від Путіна, – WP

Кандидатом Дональда Трампа на посаду глави Федерального бюро розслідування є Кеш Пател. Журналісти з'ясували, що він отримував гроші від компанії, пов'язаної з Путіним.

30 січня в комітеті Сенату США з юридичних питань відбулися слухання щодо призначення Патела на посаду глави ФБР. Представники Демократичної партії відтермінували процес голосування, аби детальніше вивчити кандидатуру. Цікавий факт про ймовірного очільника американської розвідки дізналося видання The Washington Post з офіційних документів, передає 24 Канал.

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Кеш Пател отримує "криваві кошти"

Так, відомо, що Кеш Пател у 2024 році отримав 25 тисяч доларів від кінокомпанії, що належить росіянину з громадянством США,який працював над програмами з пропагандою теорій змови deep state та антизахідними поглядами Кремля. Йдеться про компанію Global Tree Pictures з Лос-Анджелеса, якою керує Ігор Лопатонок. Це режисер, відомий проєктами проросійської пропаганди, які фінансувалися з фонду, створеного Путіним.

Як зазначають журналісти, Пателу заплатили за те, що він брав участь у документальному фільмі. У цій шестисерійній стрічці він разом з іншими представники першої адміністрації Трампа був зображений як жертва змова, яка нібито "знищила життя усіх, хто підтримував" нинішнього президента США. Серіал вийшов в ефір у листопаді в онлайн-мережі Такера Карлсона.

В одному з епізодів Пател обіцяв "закрити штаб-квартиру ФБР" та відкрити там музей deep state.

Довідка: "Глибинна держава", або ж deep state, за уявленнями конспірологів є прихованою мережею членів федерального уряду (зокрема в американських спецслужбах), які співпрацюють з високопоставленими фінансовими та промисловими установами, щоб керувати обраним урядом Сполучених Штатів зсередини. Теорія набула широкого розголосу під час президентства Дональда Трампа, який згадував про "глибинну державу", яка нібито діє проти нього та його політики.

До слова, Дональд Трамп призначив Шона Куррана новим директором Секретної служби після того, як той прикривав його під час замаху.