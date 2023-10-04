Відставка Маккарті у США: усі деталі про історичне рішення і його вплив на допомогу Україні

Обидві партії Сполучених Штатів Америки 3 жовтня вперше в історії країни відправили у відставку спікера Палати представників США. Посаду втратив Кевін Маккарті.

На його місці тимчасово працюватиме Патрік МакГенрі від Північної Кароліни. Проте депутати-республіканці зазначили, що голосування за нового спікера відбудеться вже наступного тижня. Що відомо про відставку Маккарті та до чого тут допомога Україні – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Маленька перемога Путіна: чому у США провалили бюджет

Як Кевіна Маккарті вперше в історії відправили у відставку

Ввечері 3 жовтня члени Палати представників США проголосували за усунення з посади спікера нижньої палати Конгресу Кевіна Маккарті. Рішення підтримали 216 осіб, проти проголосували 210.

Республіканець Метт Ґейц 2 жовтня запустив процедуру усунення Маккарті, подавши клопотання про це. Палата представників мала його розглянути протягом двох днів.

Радикальні республіканці разом з Меттом Ґейцом заявили, що вони таким вчинком хотіли переконати Маккарті не покладатися на голоси демократів для ухвалення будь-якого закону про витрати.

Вони звинувачували тодішнього спікера Палати представників, що він не виконав взятих перед колегами-консерваторами зобов'язань щодо ефективних стратегій управління.

Це відбувалось на фоні загрози шатдауну. Тоді спікер Кевін Маккарті представив законопроєкт про тимчасовий бюджет, щоб уникнути зупинки робити уряду США. Однак Палата представників 29 вересня проголосувала проти запропонованого закону.

До речі, відставка спікера Палати представників США через проголосовану резолюцію – перша в історії Сполучених Штатів Америки. Адже подібний випадок ще був у 1910 році, проте тоді у спікера забрали частину повноважень, які згодом повернули.

Зауважимо, що Кевін Маккарті пропрацював спікером Палати представників США 9 місяців – це найменший період в історії Сполучених Штатів Америки.

Які обов'язки матиме тимчасовий спікер

Згідно з законом США, який діє після терактів 11 вересня 2001 року, тимчасовим спікером Палати представників США буде наближена особа до колишнього спікера Кевіна Маккарті – це Патрік МакГенрі з Північної Кароліни.

Проте він матиме обмежені повноваження, які дозволять йому тільки:

оголошувати про перерву в роботі Палати представників США;

закривати засідання;

ставити на голосування кандидатури на посаду спікера Палати представників США.

Чи збережеться допомога Україні

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу заявив, що допомога Україні не зупиниться, попри рішення Палати представників щодо спікера. За його словами, більшість членів Конгресу США виступають за передачу допомоги нашій державі.

Незалежно від того, що відбудеться (з відставкою Маккарті – 24 Канал), все керівництво Палати представників підтримує продовження надання допомоги Україні. І переважна більшість конгресменів із боку республіканців підтримують таке рішення,

– заявив Джон Кірбі.

Він підтвердив, що справді небагато дуже активних республіканців виступають проти допомоги Києву, проте не представляють ані партію, ані її керівництво.

Проте Кірбі запевнив, що час грає не на користь. Хоч у США є достатньо грошей, щоб задовольнити потреби України на полі бою ще певний час, проте для цього потрібне рішення Конгресу. Цю заяву Кірбі зробив ще до голосування щодо відставки Маккарті.

Ймовірна угода Маккарті з Білим домом

На пресконференції Кевін Маккарті заявив, що він не укладав угоди з Білим домом щодо додаткової допомоги Україні, проте підтримує озброєння Києва.

Я підтримую озброєння для України. Це означає не відправляти їм гроші, а озброювати Україну. Але я був у Білому домі ще до того, як вони надіслали додаток, я сказав: "Ви, хлопці, робите все неправильно, просто надсилаючи це як додаток",

– заявив Маккарті.

Він також порівняв Путіна з Гітлером, заявивши, що його дуже непокоїть довгострокова перспектива: "Те, що відбувається, дуже нагадує 1930-ті роки. Багато кроків, які робить Путін, дуже схожі на кроки Гітлера. Але нині відбувається дещо навіть гірше за те, що сталося в 1930-х роках".

Окрім того, Маккарті прокоментував рішення свого однопартійця Метта Ґейца, заявивши, що той керувався особистими мотивами: "Послухайте, ви всі знаєте Метта Ґейца. Ви знаєте, що це було особисте. Це не мало нічого спільного з витратами... Це все було для того, щоб привернути вашу увагу".

До речі, в останньому законопроєкті про фінансування не було передбачено додаткових грошей для України, адже республіканці в Палаті представників Конгресу США вирішили вилучити, виділені на це на 2024 рік 300 мільйонів доларів. Однак голова Комітету з регламенту Том Коул заявив, що вони розглянуть окремий законопроєкт про виділення Україні 300 мільйонів доларів.

Наразі немає очевидного наступника, який може очолити республіканську більшість у Палаті представників США. Відомо, що конгресмени перебуватимуть на канікулах та почнуть роботу тільки ввечері у вівторок, ймовірно, 10 жовтня.