Як вплине відставка Маккарті на нову допомогу Україні: у Білому домі прокоментували

Відставка спікера Палати представників США Кевіна Маккарті може мати певні наслідки для допомоги Україні. Однак Білий дім все одно планує схвалити новий пакет допомоги Україні.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Він зазначив, що Україна отримуватиме допомогу незалежно від рішення Палати представників щодо спікера, передає 24 Канал.

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Що сказав Кірбі про надання допомоги Україні

Джон Кірбі наголосив, що переважна більшість членів Конгресу США підтримують надання додаткової допомоги Україні. Зокрема такої думки дотримується й спікер Палати представників.

Незалежно від того, що відбудеться (з відставкою Маккарті – 24 Канал), все керівництво Палати представників підтримує продовження надання допомоги Україні. І переважна більшість конгресменів із боку республіканців підтримують таке рішення,

– зауважив він.

Водночас він зазначив, що все ж є невелика кількість дуже активних республіканців, які виступають проти цієї допомоги. Проте, за його словами, вони не представляють свою партію і її керівництво.

Крім цього, Кірбі попередив, що несхвалення нової допомоги Україні може мати жахливі наслідки на полі бою. Тому за жодних обставин не можна допустити, щоб ця підтримка була перервана.

"Час грає не на нашу користь. Ми маємо достатньо фінансових ресурсів, щоб задовольнити потреби України на полі бою ще певний час, але нам потрібне рішення Конгресу", – сказав Кібрі.

Цю заяву представник Білого дому зробив ще до голосування щодо відставки Маккарті. Тому наразі жодних передумов для припинення допомоги Україні від США – немає.

Маккарті все ж відправили у відставку