Кейт Міддлтон уникатиме офіційних заходів до осені 2018 року: відома причина

Дружина принца Вільяма – Кейт Міддлтон – не буде брати участь в офіційних та світських заходах до жовтня 2018 року. Відтак прихильники королівської сім'ї побачать її на прийомах не менш, як за 4 місяці.

Про це повідомляє Metro.

Тривалі канікули герцогиня Кембриджська проведе зі своїми дітьми. Згідно з королівськими традиціями, Кейт Міддлтон повинна приділити весь свій час для догляду за новонародженим принцом Луї, принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою.

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Кейт приступить до виконання королівських обов'язків тільки після тривалої відпустки у зв'язку з народженням Луї, можливо, восени,

– розповів експерт з питань королівської родини Річард Фіцвілльямс.

Королівський біограф Дункан Ларкомб додав, що герцогині зазвичай брали паузи до 6 місяців. Тоді дитину вони сміливо могли залишити з помічниками, а за той час брати участь в офіційних прийомах.

Варто зазначити, що такі правила Кейт Міддлтон не порушує. Ймовірно, декретна пауза вчасно нагодилась у житті герцогині Кембриджської, адже тривожні заяви терористів про можливий напад на принца Джорджа повпливали на неї. Кейт Міддлтон дедалі частіше проводить час зі своїми дітьми, не відходячи від них. Так, дружина принца Вільяма вже кілька разів ходила з нащадками на кінні перегони. Все тому, що маленький Джордж наразі вивчає жокейську справу та цікавиться кіньми.