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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Кейт Міддлтон зачарувала ніжним образом на королівському весіллі: фото

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty images

19 травня вся Великобританія, та й весь світ, побачили довгоочікуване весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Ця урочиста подія стала однією з найпопулярніших у 2018 році. На захід прийшли члени королівської родини, зокрема, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон з дітьми.

Слідом за гостями до церкви Святого Георгія, що у Віндзорському палаці, прибув щасливий наречений – принц Гаррі. Його супроводжував рідний брат Вільям, який є шафером на весіллі. Перед виходом Меган Маркл на церемонію вінчання прибула королева Єлизавета ІІ та принц Філіп. Опісля монарха до церкви зайшла й Кейт Міддлтон з дітьми. 

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Як і всі запрошені гості, герцогиня Кембриджська ретельно вибирала вбрання. Кейт Міддлтон пройшла повз захоплений натовп у розкішному пальто кремового кольору. За етикетом, дружина принца Вільяма вбрала чарівний капелюх з квіткою. Головний убір виглядав дуже стильно та прикрашав ідеально укладене волосся герцогині. Туфлі на підборах завершили "лук" Кейт Міддлтон.


Кейт Міддлтон (Getty Images)


Кейт Міддлтон перед королівським весіллям (фото – The Daily Mail)


Герцогиня Кейт Міддлтон на церемонії вінчання (Getty Images)
 

Поряд із Кейт Міддлтон крокувала її донька – принцеса Шарлотта. Принц Джордж їхав зі своїми кузенами та нареченою Меган Маркл до церкви Святого Георгія. Хлопчик допитливо виглядав з вікна авто. 


Принц Джордж та його кузени


Принцеса Шарлотта

Нагадаємо, що 19 травня відбулося вінчання принца Гаррі та Меган Маркл. Церемонія почалась о 12 годині за місцевим часом (14 година за київським часом).

Передшлюбну ніч молодята провели окремо. Наречена переночувала у британському готелі з матір'ю, а принц Гаррі провів вечір з братом Вільямом. Для 36-річної Меган Маркл це буде другий шлюб. Щоб стати членом королівської родини вона прийняла британське громадянство і змінила віру.

Теги: Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Королівське весілля Королівська сім'я LifeStyle Кейт Міддлтон
Джерело: 24 Канал
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