МВС призупиняє низку послуг щодо зміни власника авто, а у Дії недоступні майже 30 сервісів

Росія здійснила наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України. Внаслідок цього сервісні центри МВС припинили надавання окремих послуг.

Окупанти атакували державні реєстри України, що призвело до тимчасового призупинення їхньої роботи, передає 24 Канал.

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МВС припинило надавати окремі послуги

У МВС пояснили, що внаслідок кібератаки сервісні центри МВС вимушені призупинити надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника:

за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через Дію;

за договором дарування, міни, за спадщиною;

за договором лізингу, біржовою угодою;

вибракування.

Водночас доступними залишаються:

перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);

встановлення ГБО;

заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;

екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);

заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

призначення належного користувача.

У Дії не працюють майже 30 сервісів

Наразі Дія не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють: