МВС призупиняє низку послуг щодо зміни власника авто, а у Дії недоступні майже 30 сервісів
20 грудня 2024, 11:50Читать новость на русском
Росія здійснила наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України. Внаслідок цього сервісні центри МВС припинили надавання окремих послуг.
Окупанти атакували державні реєстри України, що призвело до тимчасового призупинення їхньої роботи, передає 24 Канал.
Дивіться також У МВС відповіли, чому всіх правоохоронців не відправили воювати
МВС припинило надавати окремі послуги
У МВС пояснили, що внаслідок кібератаки сервісні центри МВС вимушені призупинити надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника:
- за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через Дію;
- за договором дарування, міни, за спадщиною;
- за договором лізингу, біржовою угодою;
- вибракування.
Водночас доступними залишаються:
- перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);
- встановлення ГБО;
- заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;
- екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);
- заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
- призначення належного користувача.
У Дії не працюють майже 30 сервісів
Наразі Дія не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють:
- Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП
- Витяг з ЄДР
- Реєстрація ТОВ
- Перехід ТОВ на модельний статут
- Будівельні послуги
- Бронювання працівників
- Перереєстрація авто
- Шлюб онлайн (крім послуги заручин)
- Актові записи
- Будівельні послуги
- Реєстрація права власності на майно
- Інформаційна довідка з ДРРП
- Кредити ВПО
- Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
- Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
- Допомога при усиновленні дитини
- Допомога на дитину одинокій матері або батьку
- Будівельні послуги
- єОселя
- Повідомлення про пошкоджене/знищене майно
- єВідновлення
- єВідновлення для бізнесу
- Повідомлення про ремонтні роботи
- Бронювання за сертифікатом
- Міжнародний реєстр збитків
- Заява про шлюб
- Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС
- Актові записи про зміну імені
- Актові записи про народження
- Актові записи про шлюб
- Актові записи про розлучення
- Свідоцтва про народження
- Виконавчі провадження
- Витяг про місце проживання дитини
- Зміна місця проживання