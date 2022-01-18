Кібератака на урядові сайти в Україні: у розслідуванні допомагає Європол

Європейське поліцейське управління підтримує зв'язок з українськими колегами щодо розслідування кібернападу на сайти уряду. В ЄС сприяють розслідуванню інциденту, який трапився в ніч з 13 на 14 січня.

Європол не може розсекречувати ніякої інформації поки триває розслідування. Про це заявила речниця пресслужби Європолу Клер Жорж.

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Ми підтримуємо зв'язок з нашими українськими партнерами та пропонуємо їм повну оперативну та технічну підтримку,

– сказала вона.

Водночас Жорж наголосила, що у Європолі готові навіть розгорнути свою техніку в Україні. Такими діями допомагають розслідувати кібератаку.

Що відомо про кібератаку на Україну

Офіційні сайти держустанов України в ніч проти 14 січня атакували хакери. Вони зламали сайти десятків держустанов. У Держспецзв'язку повідомляли, що атака стала найбільшою за останні 4 роки.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтверджував факт хакерської атаки. За його словами, частину сайтів відключили адміністратори з метою локалізації та кіберрозслідування. Він запевняв, що дані українців у безпеці.

СБУ розслідувала причетність російських спецслужб до масштабної кібератаки на сайти українських держорганів. Поліція почала кримінальне провадження.

Як повідомляла пресслужба Дії, згідно із першими результатами розслідування, вочевидь відбулася так звана supply chain attack – атака через ланцюжок поставок.

Євросоюз засуджував глобальну кібератаку на урядові сайти в Україні. Як заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, у Брюсселі планують допомогти українцям ліквідувати наслідки хакерського нападу.

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