Кібератака на урядові сайти в Україні: у розслідуванні допомагає Європол

18 січня 2022 , 15:30

Джерело:

Укрінформ

Європейське поліцейське управління підтримує зв'язок з українськими колегами щодо розслідування кібернападу на сайти уряду. В ЄС сприяють розслідуванню інциденту, який трапився в ніч з 13 на 14 січня.

Європол не може розсекречувати ніякої інформації поки триває розслідування. Про це заявила речниця пресслужби Європолу Клер Жорж.

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Ми підтримуємо зв'язок з нашими українськими партнерами та пропонуємо їм повну оперативну та технічну підтримку,
– сказала вона.

Водночас Жорж наголосила, що у Європолі готові навіть розгорнути свою техніку в Україні. Такими діями допомагають розслідувати кібератаку.

Що відомо про кібератаку на Україну

  • Офіційні сайти держустанов України в ніч проти 14 січня атакували хакери. Вони зламали сайти десятків держустанов. У Держспецзв'язку повідомляли, що атака стала найбільшою за останні 4 роки.
  • Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтверджував факт хакерської атаки. За його словами, частину сайтів відключили адміністратори з метою локалізації та кіберрозслідування. Він запевняв, що дані українців у безпеці.
  • СБУ розслідувала причетність російських спецслужб до масштабної кібератаки на сайти українських держорганів. Поліція почала кримінальне провадження.
  • Як повідомляла пресслужба Дії, згідно із першими результатами розслідування, вочевидь відбулася так звана supply chain attack – атака через ланцюжок поставок.
  • Євросоюз засуджував глобальну кібератаку на урядові сайти в Україні. Як заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, у Брюсселі планують допомогти українцям ліквідувати наслідки хакерського нападу.

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Автор: Оксана Княжик