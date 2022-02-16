Кібератаки 15 лютого коштували мільйони доларів, а проводили їх з різних країн, – Федоров

На Україну 15 лютого вже вдруге в цьому році здійснили масштабну кібератаку. Не працювали сайти кількох міністерств, Дії та додатки державних банків.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що така атака вартувала мільйони доларів. Зловмисники діяли з різних країн, передає 24 канал.

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Усі служби працювали для того, щоб протидіяти цим кібератакам і ліквідувати їх якнайшвидше. Атака є безпрецедентного характеру, її готували заздалегідь. Основна мета – дестабілізація і паніка, щоб був хаос у діях українців,

– заявив Федоров.

Він запевнив, що реакція фахівців була швидкою, але досягнути поставлених цілей не змогли.

"Сайти та банківську систему дуже швидко відновили. Вартість подібної атаки – це мільйони доларів. Вона була організована з різних країн. Ми вистояли, бо були готові до цього. Зараз перебуваємо в таких умовах, коли швидко формуємо цифрову державу і працюємо над кіберстійкістю", – сказав міністр.

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