Кіберфахівці ГУР "вимкнули" в Криму рух Керченським мостом, – джерело

В окупованому Криму другу добу тривають масовані кібератаки на комунікаційну інфраструктуру окупантів. Цього разу на Керченському мосту на анексованому Росією півострові "вимкнули" рух.

До цього причетні кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомило джерело 24 Каналу.

До теми Це слабке місце Путіна: яка найбільша проблема ворога в Криму

У Криму була кібератака на Керченський міст

Як зазначають джерела в ГУР, кіберфахівці воєнної розвідки 27 червня завдавали кіберударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів зв'язку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.

Також тривають масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів, відзначаються збої в роботі сервісів бухгалтерського обліку, не працюють касові апарати в торговельних точках Керчі та Севастополя,

– зазначив співрозмовник.

Зокрема масована DDos-атака здійснювалася на сайт пропагандистського "Керч FM" та сервери оператора мобільного зв'язку "Міранда-медіа". Саме цей оператор надає магістральні канали звʼязку для кол-центру окупаційної адміністрації Севастополя, внаслідок чого номер єдиного контакт-центру припинив працювати.

"Водночас у результаті ураження системи реєстрації та контролю руху, виникла велика черга з автомобілів, які бажають проїхати по Керченському мосту. Лише протягом години затор зріс у шість разів і вже вранці в черзі налічувалося близько трьохсот машин", – розповіло джерело.

У росіян проблеми з рухом Керченським мостом / Фото надані 24 Каналу

Нагадаємо, що 27 червня потужної кібератаки від рук фахівців ГУР зазнали найбільші кримські інтернет-провайдери.