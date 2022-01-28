Кібершпигуни атакували дипломатів у Фінляндії
28 січня 2022 , 16:44Читать новость на русском
Джерело:МЗС Фінляндії
Співробітники Міністерства закордонних справ Фінляндії стали об'єктом кібершпигунства. З телефонів дипломатів стягували інформацію. Влада провела розслідування.
Його проводили протягом осені та зими 2021 – 2022 років. З'ясували, що зловмисники використовували шпигунську програму NSO Group Pegasus.
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Що відомо про шпигунів
Шпигунство вели за фінськими дипломатами, які працювали у відрядженні за кордоном. Наразі за ними не шпигують.
Програмне забезпечення могло широко використовувати інформацію про телефон співробітників та його функції. За допомогою розслідування з'ясували хронологію інциденту.
Кібератака на Україну: що треба знати
- Хакери атакували урядові сайти України 14 січня. Мовиться про сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії.
- Ймовірно, відбулася так звана supply chain attack – атака через ланцюжок поставок. Фахівці вбачали російський слід в атаці.
- Володимир Зеленський теж говорив, що масштабна кібератака походила з Росії. Вона є частиною гібридної війни агресора.
- У Польщі заявили, що раніше хакери здійснювали напади на німецький Бундестаг та на офіційних осіб Польщі.
- Президент США Джо Байден сказав: якщо Росія вдаватиметься до кібератак проти України, Вашингтон може відповісти їй тим самим.
- Важливо зазначити, витоку даних українців з Дії не було.
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