Альтернатива президентському: кілька фракцій розробили свій законопроєкт про деолігархізацію

"Голос", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" розробили свій законопроєкт про деолігархізацію. Документ є альтернативним тому, який вніс у парламент президент Зеленський і, за словами авторів, відрізняється від президентського ключовими положеннями.

За словами представників "ЄС" президентський документ надає надзвичайні повноваження главі держави "призначати олігархами". Мовляв, цей статус закріплятиме РНБО.

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Олігархи не зможуть брати участь у приватизації

Також, згідно з законопроєктом Зеленського, олігархи не можуть брати участь у приватизації, а це відкриває можливість для корупції.

Касу відкрили: хочеш щось приватизувати, хочеш, щоб тебе не призначили олігархом, йди домовляйся,

– зазначив один з авторів Микола Княжицький.

У альтернативному законопроєкті пропонують, щоб за дотриманням законодавства стежив Антимонопольний комітет. Нардеп від "Голосу" Роман Костенко зауважив, що саме правоохоронні органи мають боротись з олігархами і мати для цього достатньо інструментів.

Що відомо про президентський законопроєкт про деолігархізацію

Зеленський подав у Раду законопроєкт ще на початку червня. Документ позначили як невідкладний.

Законопроєкт передбачає створення так званого реєстру олігархів. Визначено також критерії, згідно з якими можна буде потрапити у перелік.

Документ нардепи планують розглянути вже на початку липня.

Лідер "Голосу" Кіра Рудик заявила, що політсила не підтримуватиме президентський законопроєкт про деолігархізацію. Рудик вважає, що у глави держави наразі достатньо інструментів для боротьби з олігархами.