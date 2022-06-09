Кількадесят окупантів, склади та броньована техніка: Повітряні сили продовжують нищити ворога
Джерело:Командування Повітряних сил ЗСУ
Повітряні сили знищили 10 одиниць російської техніки. Також ворог втратив частину особового складу.
Відповідну інформацію повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Зокрема мовиться про здобутки нашого війська за 8 червня – 105 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Росіяни готують наступ на Слов'янськ і контролюють більшу частину Сєвєродонецька: 105 день війни
Окупанти зазнали втрат від Повітряних сил ЗСУ
Протягом доби 8 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних Сил України завдала ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах,
– повідомило командування.
Пояснило також, що знищило щонайменше:
- 10 одиниць бойової броньованої техніки;
- орієнтовно два десятки російський окупантів.
Окрім того, зенітні ракетні війська Повітряних сил вразили 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10", ще сім безпілотників цього типу знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ.
Зауважте Герої – серед нас: 15-річний хлопець допоміг ЗСУ знищити колону окупантів під Києвом
Окупанти зазнали втрат 7 червня
Ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України під прикриттям винищувачів протягом 7 червня знищила:
- вісім одиниць техніки;
- уразила склади пально-мастильних матеріалів;
- склади боєприпасів ворога;
- а також живу силу ворога.
Варто також пригадати, що штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення на територію України здійснили понад 1100 групових авіанальотів по:
- колонах техніки,
- позиціях,
- живій силі,
- а також логістичних центрах російських окупантів.
Важливо ЗСУ ліквідували 31,5 тисячі окупантів: втрати ворога станом на 8 червня
Останні досягнення Повітряних сил України: основне
- 6 червня група штурмовиків та бомбардувальників Повітряних сил завдала вогневих ударів по окупаційних військах на кількох напрямках. Наші пілоти знищили бойові броньовані машини та до 20 осіб живої сили ворога.
- 3 червня Повітряні сили Збройних Сил України знищили понад 20 одиниць ворожої броньованої техніки окупантів. У цей же день підрозділи зенітних ракетних військ знищили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59.
- Окрім того, Олексій Арестович розповів, що українські бійці завдали важких втрат окупантам у Сєвєродонецьку. Відомо, що ворог переважно атакує авіацією та артилерією, проте уникає прямих зіткнень, тому що ворогу досить важко даються спроби повного захоплення міста.
Дивіться також – Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати ворога на 8 червня: відео