Кількість постраждалих на Київщині різко зросла

На Київщині під час ракетної атаки 16 червня постраждали щонайменше 4 людей. Серед них – 2 дітей. Відомо про пошкодження понад 30 будинків – 3 повністю зруйновано.

Спершу повідомиляли про 6 постраждалих. Водночас згодом уточнили, що їх 4.

Дивіться також Українська ППО збила 6 "Кинджалів": що відомо про розпіарену російську ракету

Постраждало 4 людей: двоє дорослих та двоє дітей. Вони мають легкі тілесні ушкодження. Поліція документує воєнний злочин Росії,

– мовиться у повідомленні.

3 будинки повністю зруйновано

Через атаку росіян було зруйновано 3 приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту. Ще 15 будинків та дві будівлі мають незначні пошкодження. Усім власникам будинків обіцяють надати необхідну допомогу.

Головне про атаку ворога:

Сили протиповітряної оборони під час сьогоднішньої атаки по Києву збили 12 ракет: 6 "Калібрів" та 6 "Кинджалів". Також під час тривоги приземлили й два ворожих БПЛА.

У командуванні Повітряних сил повідомили, що росіяни випустили "Калібри" з Чорного моря.

Всі "Кинджали" ворог спрямував саме на Київ та область.

Ворог здійснив атаку під час візиту лідерів країн Африки, які приїхали говорити про "мирний план" закінчення війни, яку розпочала країна-агресорка – Росія.

Тож, делегація на власні очі змогла побачити налаштованість Путіна до миру та реальну картину того, хто справжній агресор і, що головне, – як від агресії Росії страждає українське населення.

Українські лідери уже наголосили, що атака ворога по Києву та Київщині сьогодні – це черговий сигнал Путіна, що він не поважає нікого з іноземних лідерів і готовий поставити їх безпеку під загрозу.

Більше про реакцію української влади на сьогоднішню атаку – читайте тут.