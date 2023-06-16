Кількість постраждалих на Київщині різко зросла
Джерело:МВС України
На Київщині під час ракетної атаки 16 червня постраждали щонайменше 4 людей. Серед них – 2 дітей. Відомо про пошкодження понад 30 будинків – 3 повністю зруйновано.
Спершу повідомиляли про 6 постраждалих. Водночас згодом уточнили, що їх 4.
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Постраждало 4 людей: двоє дорослих та двоє дітей. Вони мають легкі тілесні ушкодження. Поліція документує воєнний злочин Росії,
– мовиться у повідомленні.
3 будинки повністю зруйновано
Через атаку росіян було зруйновано 3 приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту. Ще 15 будинків та дві будівлі мають незначні пошкодження. Усім власникам будинків обіцяють надати необхідну допомогу.
Головне про атаку ворога:
- Сили протиповітряної оборони під час сьогоднішньої атаки по Києву збили 12 ракет: 6 "Калібрів" та 6 "Кинджалів". Також під час тривоги приземлили й два ворожих БПЛА.
- У командуванні Повітряних сил повідомили, що росіяни випустили "Калібри" з Чорного моря.
- Всі "Кинджали" ворог спрямував саме на Київ та область.
- Ворог здійснив атаку під час візиту лідерів країн Африки, які приїхали говорити про "мирний план" закінчення війни, яку розпочала країна-агресорка – Росія.
- Тож, делегація на власні очі змогла побачити налаштованість Путіна до миру та реальну картину того, хто справжній агресор і, що головне, – як від агресії Росії страждає українське населення.
- Українські лідери уже наголосили, що атака ворога по Києву та Київщині сьогодні – це черговий сигнал Путіна, що він не поважає нікого з іноземних лідерів і готовий поставити їх безпеку під загрозу.
Більше про реакцію української влади на сьогоднішню атаку – читайте тут.