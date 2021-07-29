Кількість потерпілих внаслідок пожеж у курортній Туреччині різко зросла

Станом на 29 липня кількість постраждалих внаслідок масштабних пожеж у курортній частині Туреччини зросла до 62 людей. Окрім того, відомо про щонайменше одного загиблого у місті Манавґат.

Рятувальники і пожежники роблять усе можливе для боротьби з полум'ям. Людей, чиї будинки опиняються в епіцентрі лиха, евакуйовують.

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Українці, які перебувають в Анталії, розповіли, що з неба падає попіл. У повітрі – запах диму. Боротьба з вогнем не зупиняється ні на мить. У небі літають літаки вогнеборців, на вулицях міст регулярно фіксують швидкі.

Роботу рятувальників суттєво ускладнюють вітри, які зірвалися у регіоні. Окрім того, небезпеку посилює спека.

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Наприкінці липня у Туреччині спалахнули масштабні лісові пожежі. В епіцентрі опинилася курортна Анталія.

Полум'я вже охопило район Манавґат.

До боротьби з вогнем залучили 2 літаки, 15 вертольотів, 6 бульдозерів і 106 пожежних машин.

У постраждалий регіон вже прибув міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі.

Жителів округу Калемлер-Махалезі Азізлер евакуювали. Вогонь пошкодив декілька житлових будинків.

Окрім того, внаслідок пожежі загинули десятки тварин.

За даними ЗМІ, наразі вогонь – далеко від головних туристичних об'єктів Манавґату.