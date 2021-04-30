Станом на 18:00 30 квітня за місцевим часом кількість загиблих від сутичок на кордоні Киргизстану і Таджикистану зросла до 31 людини. Окрім того, постраждали понад 120 людей.

За даними Міністерства охорони здоров'я та соціального розвитку Киргизстану, серед постраждалих є цивільне населення.

Зауважте На кордоні Киргизстану та Таджикистану поновилася перестрілка

Що кажуть в МЗС Киргизстану

У Міністерстві закордонних справ Киргизстану звернулися до ООН з проханням допомогти ліквідувати наслідки збройного конфлікту та стабілізувати ситуацію у Баткенській області.

У МЗС Киргизстану проінформували представника ООН про досягнення домовленості щодо припинення вогню.

Окрім того, міністр закордонних справ Киргизстану Руслан Казакбаєв наголосив: офіційний Бішкек є прихильником міжнародних і двосторонніх зобов'язань.

Що відбувається на кордоні Киргизстану і Таджикистану