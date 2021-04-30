Станом на 18:00 30 квітня за місцевим часом кількість загиблих від сутичок на кордоні Киргизстану і Таджикистану зросла до 31 людини. Окрім того, постраждали понад 120 людей.
За даними Міністерства охорони здоров'я та соціального розвитку Киргизстану, серед постраждалих є цивільне населення.
Зауважте На кордоні Киргизстану та Таджикистану поновилася перестрілка
Що кажуть в МЗС Киргизстану
У Міністерстві закордонних справ Киргизстану звернулися до ООН з проханням допомогти ліквідувати наслідки збройного конфлікту та стабілізувати ситуацію у Баткенській області.
У МЗС Киргизстану проінформували представника ООН про досягнення домовленості щодо припинення вогню.
Окрім того, міністр закордонних справ Киргизстану Руслан Казакбаєв наголосив: офіційний Бішкек є прихильником міжнародних і двосторонніх зобов'язань.
Що відбувається на кордоні Киргизстану і Таджикистану
- Перестрілка на киргизько-таджицькому кордоні розпочалася ще 29 квітня. Напередодні таджицькі військові встановили камери біля пункту розподілу води. Це стало причиною сутички між 2 сторонами.
- Згодом до кордону стягнули військову техніку.
- Глави МЗС Киргизстану і Таджикистану Руслан Казакбаєв і Сіроджіддін Мухріддін домовилися про припинення вогню з 29 квітня.
- Водночас 30 квітня сутички поновилися.