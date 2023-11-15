Кількість загиблих у Селидовому зросла до 2: з-під завалів дістали тіло жертви
Джерело:ДСНС України
Росія вночі проти 15 листопада вдарила по житлових кварталах Селидового, що на Донеччині. На жаль, стало відомо про зростання кількості жертв.
Росія продовжує атакувати мирні українські прифронтові міста. Зокрема, 15 листопада агресорка вдарила по житлових кварталах Селидового.
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Кількість загиблих зросла
Раніше повідомляли про одного загиблого та щонайменше трьох постраждалих.Станом на 14:20 15 листопада рятувальники витягли з-під завалів ще одне тіло, тож кількість жертв зросла до 2.
За інформацією рятувальників, під завалами перебуває ще двоє людей. Роботи із розбору завалів тривають.
Під час тривоги вночі на 15 листопада росіяни запустили по місту Селидове 4 ракети з ракетно-зенітного комплексу С300. Цей вид озброєння досягає цілі менше ніж за хвилину.
Удар по Селидовому: коротко
- Опівночі 15 листопада росіяни обстріляли місто Селидове на Донеччині. Відомо про одного загиблого та трьох постраждалих, їхня кількість може зрости.
- За даними Донецької обласної прокуратури, пошкодження зазнали або були вщент зруйновані 20 приватних домоволодінь, 6 багатоповерхівок, автомобіль й господарська споруда.
- У 4-поверховому будинку обвалився під'їзд. Звідти евакуювали 5 осіб, серед яких дитина 2012 року народження. Тілесні ушкодження отримали 82-річна жінка та чоловік 56 років. 85-річна матір чоловіка загинула. Її тіло дістали з-під завалів.