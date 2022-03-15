Кількість загиблих внаслідок авіаудару по телевежі на Рівненщині зросла
15 березня 2022 , 15:55Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Коваля
На Рівненщині продовжують розбирати завали на телевежі, по якій вдарили російській загарбники. На жаль, кількість загиблих зросла до 20.
Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив у мері про результати ліквідації наслідків атаки росіян на телевежу в Антополі.
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Кількість загиблих внаслідок авіаудару ворога зросла
За словами Коваля, станом на 15 березня, 14:00 жертвами обстрілу росіянами телевежі стали 20 людей, ще 9 – отримали поранення.
На місці атаки російських загарбників продовжують розбирати завали.
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