Кількість жертв страшних повеней у Туреччині знову різко зросла
Джерело:Anadolu Agency
Північ Туреччини охопили повені, які призвели до масштабних руйнувань. Та найгірше: кількість жертв продовжує рости та вже перетнула позначку у 70.
Повені накрили одразу декілька турецьких провінцій. Жертвами стали жителі трьох із них.
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Кількість жертв негоди в Туреччині зросла
В Управлінні з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій повідомили, що повені, спричинені сильним дощем, призвели до загибелі 62 людей в провінції Кастамону. Ще 11 осіб загинули в провінції Сіноп та 1 – у Бартині. Загальна кількість жертв сягнула 74.
Крім того, у лікарнях продовжують перебувати 8 постраждалих.
Також понад 2 тисяч людей евакуювали у безпечне місце: 341 – в Бартині, 1 480 – у Кастамоні та 560 – у Синопі.
Нагадаємо, 15 серпня повідомляли про 57 загиблих.
Повені у Туреччині: основне
- У Туреччині лише 12 серпня погасили масштабні лісові пожежі. Однак у країну одразу прийшло нове лихо – потужні повені.
- Стихія найсильніше вдарила по провінціях Синоп і Бартин, постраждали також Карабюк та Кастамону.
- У Кастамону звалився 8-поверховий будинок, він повністю пішов під воду. Руйнувань також зазнала частина дороги, яка з'єднує провінцію з містом Карабюк.
- Наразі з наслідками негоди борються понад 8 тисяч рятувальників та більш ніж 1 тисяча техніки.