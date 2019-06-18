17:19
18 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Куди перенесуть Адміністрацію Зеленського. Ляшко думкою багатіє
      Вєсті.UA
      20:43, 17 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Кількість дозволів на концентрацію бізнесів скоротилася вдвічі, – глава АМКУ

      74 Читать новость на русском
      Кількість дозволів на концентрацію бізнесів скоротилася вдвічі, – глава АМКУ
      Кількість дозволів на концентрацію бізнесів скоротилася вдвічі, – глава АМКУ / agropolit.com

      Найбільш часто бізнес стикається з антимонопольним комітетом саме в питанні контролю економічної концентрації. Тобто, коли великі компанії, або середні компанії, передають активи. І якщо частка на відповідних ринках цих компаній є суттєвою, то вони повинні звертатися за дозволом до Антимонопольного комітету.

      Про це розповів в інтерв'ю 112.ua голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв.

      При цьому, згідно даних Терентьєва, кількість дозволів на концентрацію бізнесів скоротилася вдвічі.

      "Ми змінили так звані порогові показники. Тобто кількість дозволів на концентрацію, яку Антимонопольний комітет видавав ще в 2014–2015 роках, була вищою, ніж тисяча. Зараз таких дозволів близько п'ятисот, тобто їх кількість майже в два рази зменшилася", – заявив Терентьєв.

      За словами Терентьєва, уникнути корупційних проявів та зменшити кількість видаваних дозволів вдалося, крім зниження порогу кількості дозволів, цілим рядом інших кроків.

      "Ми ввели інститути офіційних консультацій. Ми створили відкриту, публічну гарячу лінію, де кожен заявник може звертатися до департаменту концентрації і, відповідно, хід цих звернень, він може ззовні контролюватися. І безліч інших маленьких, але істотних поліпшень, які в сукупності роблять цей процес прозорим і передбачуваним", – розповів глава АМКУ.

      При цьому, головним чинником, який зменшує корупційні ризики, Терентьєв назвав прозорість і системність.

      "Наприклад, коли по кожному секторі ми оцінюємо поточний стан ситуації з конкуренцією, поточний стан проблем, і ми публічно заявляємо про те, що ці проблеми є. Потім по основній проблематиці починаються розслідування або починаються інші дії щодо так званого адвокатування конкуренції. Відповідно ця прозорість і постійний діалог з бізнес–колами, з інститутами громадянського суспільства, фактично і є головним чинником", – сказав глава АМКУ.

      blog_ava
      Вихідні у червні 2019 року: як відпочиватимуть українці
      сьогодні
      15715
      Теги: Новини України АМКУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В Европе назревает гибридный конфликт: агенты России зовут в Латвию "миротворцев"
      сьогодні , 17:05 В Европе назревает гибридный конфликт: агенты России зовут в Латвию "миротворцев"
      Злой Одессит 2055
      Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
      сьогодні , 16:15 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
      Наталя Боднар 4367
      Затримання Мішеля Платіні: як з цим пов'язаний ЧС-2022 в Катарі та президент Франції Саркозі
      сьогодні , 15:30 Затримання Мішеля Платіні: як з цим пов'язаний ЧС-2022 в Катарі та президент Франції Саркозі
      Ігор Саджениця 638
      Проти яких політиків Луценко відкривав справи про держзраду
      сьогодні , 14:31 Проти яких політиків Луценко відкривав справи про держзраду
      Дмитро Гнап 623
      Україна звинувачує німецьких політиків у зраді, – Neue Osnabrücker Zeitung
      сьогодні , 14:15 Україна звинувачує німецьких політиків у зраді, – Neue Osnabrücker Zeitung
      Борис Немировський 1437
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук