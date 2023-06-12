У кількох областях України була повітряна тривога

12 червня 2023, 02:41
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Росія продовжує тероризувати Україну. Так, у деяких областях нашої держави оголошували повітряну тривогу.

Близько 2:35 сирени завили у п'яти регіонах. Мовиться про Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Черкаську та Кіровоградську області, повідомляє 24 Канал.

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02:52 Спочатку сирени сповістили про відбій на Херсонщині. А згодом й у Черкаській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях. 02:59 Тривога поширилась на Харківську область.02:52 Під загрозою – Донецька область.02:42 Тривогу оголосили у Полтавській області.02:34 Повітряна тривога поширилась на Кіровоградську Черкаську, Херсонську та Миколаївську області. За даними monitor, повітряна небезпека загрожує Кіровоградській області.02:31 Першою "почервоніла" Дніпропетровська область. Моніторингові канали повідомляли про повітряну ціль, що наближається на територію регіону.

Остання атака Росії на Україну: коротко

  • Вночі 10 червня Росія атакувала Україну балістичними, крилатими ракетами та безпілотниками. Всього з північного та південного напрямків випустили 8 ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва – з району східного узбережжя Азовського моря.
  • Сили ППО збили 2 крилаті ракети та 20 безпілотників. Окупанти вночі атакували Полтавську, Харківську та Одеську області.
  • На Полтавщині – балістичними та крилатими ракетами атаковано аеродром "Миргород" – є пошкодження інфраструктури та техніки, а після падіння уламків пошкоджено 9 приватних будівель та 4 автомобілі. Без постраждалих.
  • На Одещині – на область росіяни спрямували 8 "Шахедів" – всі було знищено ППО. Внаслідок падіння уламків в одній із квартир Одеси спалахнула пожежа: 3 людини загинули, 27 постраждало.

Автор: Анна Романюк