У кількох областях України була повітряна тривога

Росія продовжує тероризувати Україну. Так, у деяких областях нашої держави оголошували повітряну тривогу.

Близько 2:35 сирени завили у п'яти регіонах. Мовиться про Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Черкаську та Кіровоградську області, повідомляє 24 Канал.

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Остання атака Росії на Україну: коротко

Вночі 10 червня Росія атакувала Україну балістичними, крилатими ракетами та безпілотниками. Всього з північного та південного напрямків випустили 8 ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва – з району східного узбережжя Азовського моря.

Сили ППО збили 2 крилаті ракети та 20 безпілотників. Окупанти вночі атакували Полтавську, Харківську та Одеську області.

На Полтавщині – балістичними та крилатими ракетами атаковано аеродром "Миргород" – є пошкодження інфраструктури та техніки, а після падіння уламків пошкоджено 9 приватних будівель та 4 автомобілі. Без постраждалих.

На Одещині – на область росіяни спрямували 8 "Шахедів" – всі було знищено ППО. Внаслідок падіння уламків в одній із квартир Одеси спалахнула пожежа: 3 людини загинули, 27 постраждало.