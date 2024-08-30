В кількох областях України ввели екстрені відключення

Близько десятої ранку в багатьох областях України ввели екстрені відключення електроенергії. Про це спершу повідомили в ДТЕК, а потім деталізували в Укренерго. Там розповіли, скільки черг відключення буде після скасування екстрених відключень.

На жаль, екстрені відключення – наслідок масованих обстрілів. Енергетикам удалося не допустити системної аварії, але ворог бив по багатьох об'єктах. 26 серпня Росія випустила по українцях рекордну кількість зброї, здійснивши найбільшу повітряну атаку.

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В Україні екстрені відключення

Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють,

– написали в ДТЕК.

Там зауважили: енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців. І традиційно закликали вірити в енергетиків.

Екстрені відключення означають, що електроенергію будуть вимикати без попередження та не за графіком, у тих районах, де це необхідно для стабілізації ситуації. Коли цей тип відключень скасують, країна повернеться до стабілізаційних. На жаль, обійтися без відключень поки не можна – після обстрілів ситуація в енергосистемі складна.

Які графіки будуть після аварійних відключень: деталі від Укренерго

Через складну ситуацію в енергосистемі – вранці у Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях були запроваджені аварійні відключення, тому попередні графіки обмежень зараз не діють,

– написали в Укренерго о 10:46.

Після скасування аварійних відключень – обмеження у вказаних регіонах мають застосовуватись так:

00:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 21:00 – три черги відключень;

21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

У Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській областях заходи обмеження застосовуються так:

00:00 – 6:00 – одна черга відключень;

6:00 – 9:00 – дві черги відключень;

9:00 – 14:00 – одна черга відключень;

14:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 21:00 – три черги відключень;

21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Які стабілізаційні відключення прогнозували на п'ятницю, 30 серпня

Напередодні в Укренерго повідомляли, що 30 серпня відключення будуть застосовуватись протягом всієї доби:

з 18:00 до 21:00 будуть діяти три черги відключень;

з 6:00 до 9:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 діятимуть дві черги;

в інший час доби буде застосовуватись одна черга відключень.

Але в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Щоб бути в курсі, слід стежити за повідомленнями Укренерго та обленерго.

Яка ситуація в інших регіонах

У Черкаській області застосовані аварійні відключення електроенергії, але графіки погодинних відключень теж продовжують діяти.

За наказом Укренерго у Кіровоградській області після десятої ранку ввели аварійні відключення електроенергії.

Як підготуватися до відключень

Про блекаут поки не йдеться, але важливо мати напохваті свічки, сірники, запас круп, консервів. Якщо є така змога – варто придбати джерело альтернативного живлення. Пам'ятаймо: краще в темряві, ніж під окупацією!

Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу