Київ зазнав комбінованої атаки ракетами та "Шахедами": виникли пожежі, під завалами люди

Росія атакувала Київ ракетами та "Шахедами" в ніч проти 24 квітня. Відомо про падіння уламків у щонайменше 4 районах столиці. На місцях виникли пожежі. Вже відомо про постраждлих.

Відомо, що уламки впали у Шевченківському районі, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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Що відомо про удари по Києву

Приблизно о 1 ночі 24 квітня Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" з півночі у напрямку столиці: ударні дрони летіли прямо над центром. За деякий час з'явилася інформація про загрозу "Калібрів" для Київщини. Також у бік столиці летіли кілька швидкісних цілей. Тимур Ткаченко зазначив, що Київ зазнав комбінованої атаки. Зокрема, від ударів балістичних ракет з різних напрямків.

Опісля Тимур Ткаченко повідомив про падіння уламків у Шевченківському, Святошинському та Голосіївському районах. Водночас мер Києва Віталій Кличко розповів про виклик медиків у Голосіївський, Соломʼянський, Святошинський та Шевченківський райони.

За словами Тимура Ткаченка, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння автомобілів. Також тут зафіксовано займання будинку.

Віталій Кличко додав, що пожежі в нежитлових приміщеннях в Шевченківському та Святошинському районах. А у Святошинському – пожежа в житловому будинку. Там відбулися руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці. Крім того, у Святошинському районі медики госпіталізували трирічну дитину та ще одного постраждалого.

За словами Тимура Ткаченка, вже є інформація про 5 постраждалих, зокрема дитину.

Докладніше про наслідки ударів по Києву

У Г олосіївському районі падіння, ймовірно, уламків БПЛА біля житлового будинку. Також у цьому районі палають гаражі. На іншій локації – автомобілі.

падіння, ймовірно, уламків БПЛА біля житлового будинку. Також у цьому районі палають гаражі. На іншій локації – автомобілі. У Шевченківському районі влучання уламків у нежитлову будівлю.

влучання уламків у нежитлову будівлю. У Святошинському – попередньо, загоряння будинку. У дворі іншого будинку горять авто.

– попередньо, загоряння будинку. У дворі іншого будинку горять авто. У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння гаражів. Всі служби прямують на місця викликів.

внаслідок падіння уламків сталося загоряння гаражів. Всі служби прямують на місця викликів. У Подільському районі внаслідок падіння уламків загоряння в нежитловій забудові. Є руйнування.

Екстрені служби працюють на місці.

внаслідок падіння уламків загоряння в нежитловій забудові. Є руйнування. Екстрені служби працюють на місці. У Голосіївському районі – дві пожежі. У Шевченківському – чотири пожежі. У Святошинському – попередньо, займання на трьох локаціях.

Влада Києва закликає перебувати в укриттях до відбоїв.