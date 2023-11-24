У кількох регіонах була ракетна небезпека: у Павлограді – вибух, була загроза для Кіровоградщини

У низці регіонів України пролунала повітряна тривога. Відомо, що у Павлограді чули вибухи. Також була небезпека для мешканців Кіровоградської області.

Станом на 12:10 повітряну тривогу оголосили в Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також Донецькій області. Також відомо, що у Павлограді пролунали вибухи. Детальніше – читайте далі.

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Що відомо про атаку ворога

О 12:00 Повітряні сили повідомили, що ракета летить у напрямку Кривого Рогу. А через хвилину зазначили, що у напрямку Павлограда.

Вже о 12:04 моніторингові канали почали повідомляти, що у Павлограді чули вибух. Також звернулися до мешканців Кропивницького та закликали не покидати укриттів.

О 12:07 глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович звернувся до мешканців області. Їх він попрохав не ігнорувати повітряну тривогу.

А о 12:10 сповістили, що ціль припинила існувати у межах Кіровоградської області. Попередньо, мовиться про крилату ракету типу Х-59.

Станом на 12:15 відбій повітряної тривоги оголосили у Кіровоградській області. А вже станом на 12:36 карта повітряних тривог "позеленіла" повністю.

Українців "попереджали" про масовану атаку

Зауважимо, що напередодні мережею активно поширювалася інформація про буцімто масовану ракетну атаку. Писали, що вона запланована у ніч з 23 на 24 листопада. Й у Центрі стратегічних комунікацій назвали це маніпуляцією.

Окупанти активізувалися у соцмережах з розсилкою панічних листів про "масовані удари по містах України". Насправді ворог може завдати удару в будь-який момент, незалежно від повідомлень у месенджерах. При реальній загрозі ви отримаєте повідомлення від місцевих адміністрацій і Повітряних сил ЗСУ,

– пишуть там.

Слід розуміти, що такі "попередження" поширюються від анонімних джерел. Відтак, перевірити правдивість інформації неможливо. Відтак, це створює простір для маніпуляцій, а також дає можливість прикрити цим "джерелам" будь-яку брехню.

Нагадуємо, що надзвичайно важливо прислухатися до повідомлень про повітряну тривогу. Щойно у вашому регіоні лунають сирени – негайно вирушайте до укриття. Пам'ятайте, що ворог надзвичайно підступний і може завдати удару у будь-який момент.