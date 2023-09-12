Путін вимагатиме максимум: що Кім Чен Ин міг привезти до Росії

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії. Попередньо мовилося про те, що диктатори можуть домовлятися про постачання зброї.

Північна Корея може надати Росії артилерійські снаряди. Ба більше – вона вже поставляла агресорці зброю. Це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Співпраця Росії та Північної Кореї

У вересні минулого року з'явилася інформація, що Росія через приватні компанії купує у Північної Кореї зброю, нагадав політтехнолог. Ці поставки були у досить серйозних об'ємах. Наразі не є виключенням, що продовжаться вони саме у вигляді артилерійських снарядів, які мільйонами зберігаються на корейських складах.

"І невідомо скільки з них боєздатні. Для артилерії важливо регулярно змінювати стволи через їхній знос. Це також є у Північної Кореї. Різну кількість запчастин вони можуть запропонувати. Плюс у них є і свої розробки, в тому числі балістичні ракети малої та середньої дальності. Але щоб у промислових об'ємах Корея їх виробляла – такого невідомо", – зазначив він.

Борис Тизенгаузен про співпрацю Росії та Північної Кореї: дивитись відео

Крім цього достеменно невідомо про точний ядерний потенціал Північної Кореї. Кім Чен Ин переважну кількість грошей вкладав саме у виробництво зброї, не зважаючи на бідність свого народу, який живе в інформаційному вакуумі.

Північна Корея виживає і режим Кім Чен Ин може розвивати ядерні технології, тому що є Китай. Тому він періодично опікується нею і йому важливий божевільний агресор. Санкції діють не лише по відношенню до Північної Кореї, але й тих, хто допомагає їй обходити санкції,

– наголосив Тизенгаузен.

Тому якщо Північна Корея все ж наважиться відкрито постачати Росії зброю, руки Кім Чен Ина теж будуть у крові, якою його замастить Владімір Путін. Утім, на хід бойових дій це може значним чином не вплинути.

"Це дасть Путіну невеличку передишку, щоб його ВПК глибше стали на воєнні рейки і почали виробляти більшу кількість снарядів. Натомість поки йому можна буде "перекритися" корейськими. Але глобально на хід війни це вплинути не може, бо Росія мільйонами ці снаряди вистрілює. На декілька тижнів може вистачити, якщо Північна Корея вигребе свої запаси. Але напруженість зростатиме", – додав Борис Тизенгаузен.

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