Кім Чен Ин прибув у Росію: бронепоїзд диктатора чомусь тягне російський локомотив

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин 12 вересня прибув у Росію. Там він має зустрітися з президентом країни-агресорки Владіміром Путіним, щоб обговорити постачання зброї.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім цього, у мережі з'явилися цікаві кадри, де бронепоїзд диктатора КНДР чомусь тягне російський локомотив, передає 24 Канал.

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Кім Чен Ин уже в Росії

Російські пропагандисти виклали у мережу відео, де буцімто їде бронепоїзд північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Окупанти казали, що цей поїзд помітили у Приморському краї країни-агресорки.

Цікавою деталлю цього відео є російський локомотив, який тягне бронепоїзд диктатора КНДР. Наразі достеменно невідомо, чому саме росіяни надали Кім Чен Ину свій локомотив.

Російський локомотив тягне поїзд Кім Чен Ина: дивіться відео

Згодом стало відомо, що Кім Чен Ин все ж доїхав на своєму потязі у Росію. Його зустріли у Хасанському районі Приморського краю Росії з червоною доріжкою, фотографами та всілякими іншими почестями.



Кім Чен Ина зустріли у Росії / Фото Північнокорейського центрального телеграфного агентства

Зрештою приїзд Кім Чен Ина в Росію підтвердили й у Кремлі. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков зазначив, що північнокорейський диктатор уже перебуває на території Росії.



Кім Чен Ин уже прибув у Росію / Фото Північнокорейського центрального телеграфного агентства

Журналісти також зазначили, що поїзд Кім Чен Ина перетнув єдиний прикордонний перехід російської залізничної дороги з КНДР станцію Хасан в "обстановці абсолютної секретності". Зрештою в Уссурійську біля поїзда змінилася локомотивна бригада, після чого він вирушив у західному напрямку Транссибірською магістраллю.

Варто зазначити, що Кім Чен Ин планує зустрітися з Путіним у російському місті Владивосток. Там вони мають обговорити постачання зброї Росії, а також посилити співпрацю між обома державами.

Навіщо Кім Чен Ин їде в Росію