Кім Чен Ин не звик до такого убогого життя, як у Путіна, – політтехнолог

Лідер КНДР Кім Чен Ин приїхав із візитом до Росії. Він вже провів переговори із кремлівським диктатором Владіміром Путіним, які тривали дві години.

Насправді це дуже коротка публічна бесіда, під час якої навряд чи обговорювали щось сенсаційне. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Кім Чен Ин звик до красивого життя

Михайло Шейтельман припустив, що якщо Кім Чен Ину у Росії запропонують пообідати стравами з меню Путіна, то він категорично відмовиться. Гастрономічні вподобання лідера Північної Кореї суттєво відрізняються від того, що їсть бункерний дід.

Я читав меню Путіна. Його публікували, коли приїжджав Ердоган. Биточки, котлети, пюре. А Кім Чен Ин звик саме до шампанського, ікри, крабів. Він скаже: "Я це їсти не буду". Кім Чен Ин звик до красивого життя, не такого сірого та убогого, як у Путіна,

– вважає він.

Шейтельман про візит Кім Чен Ина до Росії: дивіться відео

Кім Чен Ин приїхав до Росії: коротко