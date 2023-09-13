Кім Чен Ин не звик до такого убогого життя, як у Путіна, – політтехнолог
Лідер КНДР Кім Чен Ин приїхав із візитом до Росії. Він вже провів переговори із кремлівським диктатором Владіміром Путіним, які тривали дві години.
Насправді це дуже коротка публічна бесіда, під час якої навряд чи обговорювали щось сенсаційне. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Кім Чен Ин звик до красивого життя
Михайло Шейтельман припустив, що якщо Кім Чен Ину у Росії запропонують пообідати стравами з меню Путіна, то він категорично відмовиться. Гастрономічні вподобання лідера Північної Кореї суттєво відрізняються від того, що їсть бункерний дід.
Я читав меню Путіна. Його публікували, коли приїжджав Ердоган. Биточки, котлети, пюре. А Кім Чен Ин звик саме до шампанського, ікри, крабів. Він скаже: "Я це їсти не буду". Кім Чен Ин звик до красивого життя, не такого сірого та убогого, як у Путіна,
– вважає він.
Шейтельман про візит Кім Чен Ина до Росії: дивіться відео
Кім Чен Ин приїхав до Росії: коротко
- Кім Чен Ин 12 вересня прибув у Росію. Його зустріли у Хасанському районі Приморського краю Росії з червоною доріжкою, фотографами та всілякими іншими почестями.
- 13 вересня лідер КНДР зустрівся із Владіміром Путіним. Відповідаючи на запитання, чи буде Росія допомагати КНДР будувати супутники, Путін сказав: "ми тому і приїхали на космодром "Восточный". Також Путін сказав, що поговорить з Кім Чен Ином щодо всіх питань, коментуючи те, чи буде обговорюватися військово-технічне співробітництво на переговорах.
- Приблизно о 9 ранку Путін і Кім Чен Ин почали переговори. Кім Чен Ин на переговорах з Путіним заявив, що ️для КНДР першим пріоритетом є відносини з Росією. Північнокорейський диктатор також заявив, що КНДР завжди буде разом з Росією "в боротьбі проти імперіалізму". Крім того, він зробив маразматичну заяву, мовляв, "Росія піднялася на священну боротьбу для захисту свого суверенітету".
- Кім Чен Ин запевнив Росію, що КНДР "завжди підтримувала і підтримує всі рішення президента Путіна і російського уряду". Згодом переговори Путіна і Кім Чен Ина в розширеному складі завершилися й розпочалася зустріч тет-а-тет.