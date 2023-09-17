Путін є дурнем, – Жирнов пояснив, чому зустріч диктаторів Росії і КНДР була невдалою

Візит Кім Чен Ина до Росії став для Владіміра Путіна не рятувальним колом, але радше ще однією репутаційною втратою. Російське суспільство не оцінило такого гостя. Для російського диктатора це провальна зустріч.

Співпрацею з КНДР не варто пишатись, однак, здається, Владімір Путін цього геть не розуміє. Для нього це матиме наслідки. Зустріч диктаторів в ефірі 24 Каналу детально проаналізував ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Путін не виграє від цієї зустрічі

Приїзд Кім Чен Ина до Росії супроводжувався намаганнями пропаганди створити картинку і для внутрішньої, і для зовнішньої авдиторії картинку псевдодружби двох диктаторів. Але, ймовірно, бажаного результату не вдалось досягнути.

Росія – це напівфашистська держава. Етнічні росіяни з дуже великою зневагою і невдоволенням ставляться до азійців. І тому зустрічі Путіна що з північними корейцями, що з китайцями, не викликає жодних позитивних емоцій у Росії. Навпаки, всі ортодоксальні слов'яни тільки глузують. Не думаю, що зустріч із такою людиною додає серед електорату Путіна якихось балів,

– наголосив Сергій Жирнов.

Зрештою, всі розуміють, що Північна Корея – це країна-вигнанець, що є злиденною. Мільйони там вмирають з голоду, заради того, щоб зробити більше ядерних ракет і бомб.

"Коли Путін сходить до спілкування з такими людьми, це означає, що в нього більше взагалі нікого не залишилося, ніхто з нормальних людей не хоче з ним зустрітись. Ніхто в Росії не сприймає північнокорейського диктатора як нормальну людину. Це дуже негативне ставлення", – підкреслив ексрозвідник.

Звісно, очевидно, що Путіну була необхідна ця зустріч через провальну ситуацію з виробництвом озброєння. Але фактично у такий спосіб Росія демонструє залежність від допомоги КНДР.

Сергій Жирнов про зустріч Путіна і Кім Чен Ина: дивіться відео

Кожне рішення Путіна – провальне

Російський народ, якого протягом усього життя годували казочками про "велич Росії", ймовірно, й сам зараз вражений тим, що відбувається у політичному житті їхньої країни.

Вони дивляться на Путіна і кажуть: "Тепер ідемо на уклін кому? До північних корейців, які досі вмирають від голоду, які взагалі не можуть нічого зробити без китайців і Радянського Союзу до цього?". І тепер "велика Російська імперія" путінська жебракує в Ірану, жебракує у Північної Кореї. А хто наступний? Білорусь ще, Лукашенківська, може йому чимось допоможе,

– наголосив Жирнов.

Ба більше, Владімір Путін сам запросив Кім Чен Ина, який насправді нічим особливим Росії не допоможе. А північнокорейський диктатор має свою вигоду – отримати ядерні та космічні технології.

Тож для цього Путін привіз Кім Чен Ина на космодром "Восточный", який є символом російської корупції та неефективності. Звідти звільнили та посадили усіх, хто цей космодром будував, через масове розкрадання коштів.

"Якщо ви хочете показати, як вкралися гроші в Росії, то "Восточный" – це ще гірше, ніж палац Путіна в Геленджику. Для нас це чудово, тому що він сам не розуміє, наскільки погано він собі зробив. І це давній мій аналітичний висновок – Путін абсолютно дурна людина. За останні 19 місяців він не зробив жодного політичного кроку, який би не виявився негативним для нього самого, і який не призвів би до неприємних наслідків", – підкреслив ексрозвідник.

Також Кім Чен Ина водили оглянули Тихоокеанський флот. І там усе не без казусів. У квітні цьогоріч Путін попросив начальника Тихоокеанського флоту Сєргєя Аваканця провести навчання, тоді флот мав бути приведений у повну бойову готовність протягом кількох годин. Проте ефективність була нульова, то ж Путін зрештою звільнив Аваканця.

Тож і тут Путіну нічим похвалитися.

Візит Кім Чен Ина в Росію: коротко