Має купу радянського залізяччя: чим КНДР може допомогти Росії

Глава КНДР Кім Чен Ин 11 вересня вирушив до Росії на зустріч із диктатором Владіміром Путіним. Найімовірніше, вони будуть обговорювати постачання зброї. КНДР може в певному сенсі допомогти країні-агресорці.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що КНДР є дійсно мілітаризованою державою. Однак сам факт, що Росія може просити в Північної Кореї зброю, демонструє не найкращу ситуацію у так званої "другої армії світу".

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Чи дійсно КНДР може допомогти Росії

Як наголосив Черник, в КНДР дійсно функціонують власні снарядні та патронні заводи. Також там є багато радянського "залізяччя" Однак усі їхні оборонні технології "виросли з лона" СРСР. Вони не здатні продукувати щось нове та якісне.

Потреби Росії в артилерійських снарядах – ймовірно, близько кількох сотень тисяч або ж мільйонів одиниць. КНДР не зможе надати таку кількість.

Вони не зможуть забезпечити Росію великою кількістю боєприпасів. Росії треба сотні тисяч, а то й мільйони снарядів. КНДР зможе надати щонайбільше кілька тисяч штук,

– вважає Черник.

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Не варто забувати, наскільки складною може бути логістика постачання боєприпасів чи навіть військової техніки з КНДР до лінії фронту, якщо угода таки буде укладена. Найімовірніше, вони перевозитимуть все на залізниці.

Там довжелезна відстань. Потягом буде неймовірно довго, хоча вони можуть це зробити. Літаками не вийде. Іл-76 може взяти до 40 тонн боєприпасів. Не більше. Та й загалом там дуже складні логістичні ланцюжки,

– пояснив Черник.

Сумнівно, що у такий спосіб Китай намагається допомогти Росії через КНДР. Ще раніше США чітко пояснили – якщо Пекін допомагатиме країні-агресорці, то отримає у відповідь санкції. Розмінювати торгівлю з євроатлантичним світом на допомогу Росії у війні – дивна ідея.

Ким Чен Ин їде до Росії: коротко