У Миколаєві офіційно підтвердили загибель Олексія Вадатурського – гендиректора "Нібулона"

Під час нічного обстрілу Миколаєва загинув гендиректор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса. В ОВА наголосили на важливому внеску загиблого Героя України у процвітання регіону.

Інформацію про загибель подружжя Вадатурських підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що Миколаїв – Місто-Герой, яке щодня втрачає своїх Героїв.

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Разом з Олексієм Вадатурським загинула його дружина Раїса

У власному домі разом з Олексієм Вадатурським загинула його дружина – Раїса.

Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоцінений,

– розповів Кім.

Звання Герой України Вадатурський здобув працею

У партії "Слуга народу" висловили співчуття рідним та близьким загиблого подружжя. Голова фракції у парламенті Давид Арахамія зауважив, що життя у Вадатурських забрав черговий російський теракт. Звання Герой України Олексій Вадатурський здобув власною працею.

Справжній патріот, аграрій, суднобудівник, власник легендарної компанії "Нібулон", бізнесмен, який вірив у свою країну і не покинув її навіть у війну,

– написав Арахамія.

Міг поїхати в будь-яку країну, але лишився вдома, – Казанський

Український блогер та оглядач Денис Казанський зазначив, що Вадатурський був одним з найбагатших бізнесменів України. До війни його статки оцінюють у пів мільярда доларів. Казанський зауважив, що підприємець міг виїхати у будь-яку країну, проте під обстрілами залишався у Миколаєві.

Це – людина-легенда, – голова Миколаївської облради

Очільниця Миколаївської облради Ганна Замазєєва наголосила, що ім'я Вадатурського завжди залишиться в історії світового та українського бізнесу. Підприємець завжди допомагав з благодійною місією.

Вадатурський пропрацьовував маршрути вивезення зерна, – Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що не вірить, що росіяни атакували дім Вадатурських випадково. Адже, за його інформацією, бізнесмен пропрацьовував альтернативні маршрути вивезення зерна.

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Це був масований обстріл Миколаєва

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, обстріл у ніч проти 31 липня був один із найпотужніших з початку повномасштабної війни. Вороги гатили по обласному центру двічі – о 1:00 та близько 5:00. Постраждали виключно цивільні об'єкти. Попередньо є інформація про 2 загиблих та кількох поранених.

Що відомо про Олексія Вадатурського: коротка біографія

Олексій Вадатурський народився у 1947 році на Одещині у сім'ї колгоспника.

Був випускником Одеського технологічного університету імені Ломоносова.

Починав роботу з посади головного енергетика, а потім на Трикратському комбінаті хлібопродуктів.

Вже з 1991 очолював підприємство "Нібулон". Воно займається вирощуванням сільськогосподарських культур, тваринництвом і навіть суднобудуванням.

У червні 2020 року журнал Forbes Україна помістив Вадатурського на 15 місце у списку найбагатших українців.

Дізнайтесь у відео про потужний обстріл Миколаєва:

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Олексія та Раїси Вадатурських.