"Не вбило, все гаразд": Кім показав відео з генералом Марченком
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Попри щоденні обстріли Миколаєва, і влада, і військові продовжують посилено працювати на перемогу. Голова ОВА Віталій Кім продемонстрував, як доказ цього, відео, де він – з генерал-майором Дмитро Марченком.
Генерал Марченко повернувся до Миколаєва 27 липня. Віталій Кім показав, як він разом з генералом працюють у кабінеті, при цьому відео опублікували під час того, як в регіоні була повітряна тривога.
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Усі на місці, ми працюємо, – Кім
Я швиденько, все гаразд. Працюємо, усі на місці, бо питають, чи не вбило. Ні, не вбило, все гаразд. Марченко теж на місці,
– сказав голова ОВА.
Генерал-майор теж привітався з українцями. Віталій Кім побажав всім добра і запевнив, що робота на Миколаївщині кипить.
Дмитро Марченко та Віталій Кім працюють у Миколаєві / Відео Віталія Кіма:
До квітня генерал-майор керував обороною Миколаєва
Зазначимо, що до квітня генерал-майор ЗСУ Марченко керував обороною Миколаєва. У липні перед Марченком поставили інші – розширені завдання щодо взаємодії ЗСУ та військової адміністрації. Працюватиме генерал-майор на території Херсонщини та Миколаївщини.
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Що відбувається на Миколаївщині: коротко
- У ніч проти 1 серпня вороги знову обстріляли Миколаїв. Сильно постраждав сучасний травмпункт. На щастя, пацієнти та персонал залишились неушкодженими.
- Напередодні стався найбільш масований обстріл обласного центру з початку повномасштабної війни. росіяни гатили по місту зі "Смерчів" та С-300.
- Внаслідок удару загинув гендиректор компанії "Нібулон", Герой України Олексій Вадатурський разом з дружиною Раїсою.
- Цілили сили противника виключно по цивільних об'єктах – житлових будинках, садку, школі, офісних центрах.
Дивіться відео про нічний обстріл Миколаєва: