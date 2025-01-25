"Трамп – це вдосконалена версія Путіна": як може виглядати їхній діалог

В одній зі своїх останніх заяв Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що не вважає Росію рівною Сполученим Штатам Америки, щоб домовлятися з нею про новий світоустрій.

За словами президента США, Росія за крок від прірви, а якщо у Кремлі не схаменуться, то її доведеться туди скинути. У розмові з 24 Каналом політолог Олег Саакян припустив, як, зважаючи на такі заяви, може виглядати діалог Дональда Трампа з Владіміром Путіним.

Варте уваги Усі готуються діяти жорстко: що задумав Путін щодо переговорів і хто може його "кинути"

Яким буде діалог Путіна з Трампом

Трамп зараз чітко відповів, що Путін знищує Росію й має хотіти завершити війну та припинити вогонь. Тож диктатор має пристати на пропозицію доброї волі з боку Сполучених Штатів, на руку допомоги, яку просуває йому Вашингтон.

Путін – це лише личинка Трампа. Трамп – це такий самий Путін тільки американського розливу. Він народився з фінансової еліти, а не пітерського підворіття,

– мовив Саакян.

Трамп будує імперію XXI століття з цифровими технологіями, штучним інтелектом тощо. Однак він так само заражений месіанством. На його інавгурації священнослужителі казали, що Богом були послані батьки Трампа, щоби народити його і він врятував Сполучені Штати. Водночас вийшов Трамп й сказав, що його Бог врятував для того, щоб він "зробив Сполучені Штати великими знову".

Подібне ми вже чули на болотах щодо Путіна. Мовляв, без Путіна Росія розвалиться, Бог послав Путіна, щоб Росія могла встати з колін. "Зробити Сполучені Штати великими знову". "Великими" – велікодєржавіє те саме, яке на болотах. "Знову" – це реваншизм,

– зазначив політолог.

Перші укази Трампа й вся риторика – це про заперечення ліберальних цінностей та повернення, як він каже, здорового глузду в американську політику, тобто консервативних цінностей.

Тільки Путін – це попередня версія, яка пережила себе, до якої вже немає програмного забезпечення та оновлення. Тому при переговорах нинішнього Трампа й Путіна – це зустрічі Путіна з Путіним, яким би він хотів бути, але йому ніколи не вдасться,

– додав Саакян.

За його словами, Трамп не зацікавлений у тому, щоб домовлятися про щось з Путіним. Він готовий визначати місце, яке має займати Росія, і говоритиме про це з Сі Цзіньпіном. Для Трампа не існує багатополярного світу, де сядуть й розпишуть, чого Росія вирішила, що вона більш заслуговує визначати архітектуру європейської безпеки.