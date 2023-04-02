"Ви несете ядерну катастрофу", – сестра Кім Чен Ина звинуватила Україну у "манії величі"

З Північної Кореї в сторону України посипались звинувачення через "виготовлення ядерної зброї". А президенту Володимиру Зеленському перепало через "азартні ігри з долею".

Ці та інші нісенітниці озвучила молодша сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Кім Йо Чжон звинуватила Україну в нібито прагненні отримати ядерну зброю.

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Якими дурницями розкидалась сестра диктатора

Українська влада, охоплена невиліковною манією величі, що вона здатна перемогти Росію, несе ядерну катастрофу, яка загрожує їхньому існуванню,

– заявила Кім Йо Чжон.

Вона стверджує, що "розмови Зеленського про розміщення ядерної зброї США і самостійну розробку ядерної зброї є проявом його дуже небезпечної політичної амбіції продовжити свої дні, що залишилися, за будь-яку ціну, граючи в азартні ігри з долею своєї країни та народу".

Що передувало таким заявам

Кім Йо Чжон посилалась на зареєстровану в Україні петицію до президента Зеленського, яка закликає до розміщення ядерної зброї від США на території України або ж перетворення України на державу з власним ядерним озброєнням.

Станом на 2 квітня петиція набрала понад 700 голосів при необхідних для розгляду 25 тисячах, що є досить низьким показником. Сестра лідера КНДР назвала розміщення такої маловідомої петиції "продуктом зловісної політичної змови влади Зеленського".

Варто нагадати, що петиція була подана після заяви російського диктатора Владіміра Путіна про те, що Росія планує розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

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