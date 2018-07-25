Ким була дівчинка, що загинула внаслідок наїзду Hummer'а у Києві: ЗМІ оприлюднили інформацію

Дівчинка, що загинула внаслідок наїзду автомобіля Hummer, за кермом якого перебував екс-боксер Кирило Островський, була громадянкою Росії та приїхала до Києва з Москви. Під час ДТП поруч із нею перебували мати та брат.

Увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

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Згодом з’ясувалося, що водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.

Щодо загиблої, то спершу повідомлялося, що дівчинці було 8 років, однак за деякий час після трагедії у прокуратурі та поліції сповістили, що загиблій – 10 років.

Крім того, як сповістили правоохоронці, вона була громадянкою Росії, пише ТСН.

За інформацією видання "Факти", загибла разом із мамою та братом приїхала з Москви в гості до родичів.

Також відомо, що під час ДТП поруч зі школяркою були її мати та брат, але вони не постраждали.

Мати дівчинки після смертельного наїзду на її доньку серйозних пошкоджень не отримала, але, імовірно, втратила свідомість

До слова, сама аварія сталася, коли дитина переходила дорогу на зелене світло. Крім того, Островський не лише її збив, а ще й протягнув 50 метрів. Дитина померла в кареті швидкої допомоги.

Нагадаємо, водій Hummer Кирило Островський після ДТП намагався втекти, однак правоохоронцям з гонитвою вдалося затримати чоловіка. Йому вже повідомили про підозру: зловминику загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.