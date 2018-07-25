14:50
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

Ким була дівчинка, що загинула внаслідок наїзду Hummer'а у Києві: ЗМІ оприлюднили інформацію

5664 Читать новость на русском
З'явилася інформація про дівчинку, що загинула внаслідок ДТП за участю екс-боксера Островського у Києві
З'явилася інформація про дівчинку, що загинула внаслідок ДТП за участю екс-боксера Островського у Києві / "Інформатор"

Дівчинка, що загинула внаслідок наїзду автомобіля Hummer, за кермом якого перебував екс-боксер Кирило Островський, була громадянкою Росії та приїхала до Києва з Москви. Під час ДТП поруч із нею перебували мати та брат.

Увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

Читайте також: Екс-боксер Островський збив насмерть 10-річну дівчинку у Києві: з'явилася резонанса деталь

Згодом з’ясувалося, що водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.

Щодо загиблої, то спершу повідомлялося, що дівчинці було 8 років, однак за деякий час після трагедії у прокуратурі та поліції сповістили, що загиблій – 10 років.

Крім того, як сповістили правоохоронці, вона була громадянкою Росії, пише ТСН.

За інформацією видання "Факти", загибла разом із мамою та братом приїхала з Москви в гості до родичів.

Також відомо, що під час ДТП поруч зі школяркою були її мати та брат, але вони не постраждали. ДТП, Київ, мати, дівчинка, Hummer, Островський, кримінал, жертви
Мати дівчинки після смертельного наїзду на її доньку серйозних пошкоджень не отримала, але, імовірно, втратила свідомість 

До слова, сама аварія сталася, коли дитина переходила дорогу на зелене світло. Крім того, Островський не лише її збив, а ще й протягнув 50 метрів. Дитина померла в кареті швидкої допомоги.

Нагадаємо, водій Hummer Кирило Островський після ДТП намагався втекти, однак правоохоронцям з гонитвою вдалося затримати чоловіка. Йому вже повідомили про підозру: зловминику загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

 

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Аварії та ДТП Новини Києва Новини Росії ДТП з Hummer у Києві Жертви Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Україна стала одним із лідерів за смертністю в світі
 1 липня 2016 , 16:04 1
ОПОРА зафіксувала перші порушення під час виборів до ОТГ
 24 грудня 2017 , 13:17
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук