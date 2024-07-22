Директорка Секретної служби США визнала провал у справі замаху на Трампа

Не так давно на експрезидента США Дональда Трампа було здійснено замах. Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала відповідальність за провал, через який мало не загинув американський політик.

Чітл назвала замах на Трампа "найбільшим провалом за десятиліття". Вона також підтвердила, що будівля, з якої стріляли, була поза периметром безпеки.

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Що заявила директорка Секретної служби США

Кімберлі Чітл взяла на себе відповідальність за провал у забезпеченні безпеки, який дозволив здійснити замах на експрезидента Дональда Трампа 13 липня.

Виступаючи перед Комітетом з питань нагляду Палати представників США, Чітл назвала цей інцидент "найбільш значним оперативним провалом Секретної служби за останні десятиліття".

Чітл підтвердила, що будівля, з якої стріляли в Трампа, була "за межами периметру безпеки". Вона також зазначила, що для захисту експрезидента США "було залучено достатню кількість агентів" Секретної служби.

На питання щодо причин неспрацювання охорони Трампа в день замаху, Чітл заявила, що "бере на себе відповідальність за цю трагедію". Незважаючи на це, вона зазначила, що вважає себе "найкращою людиною, яка може очолити Секретну службу в цей час".

До слова, сам Дональд Трамп заявив, що "отримав кулю за демократію". Він також додав, що в той день "сталося щось дуже особливе".