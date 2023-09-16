Екскурсія аеродромами триває: Шойгу показав Кіму бомбардувальники та "Кинджал"

Російський міністр оборони показав північнокорейському диктатору аеродром Кневичі у Владивостоці, що неподалік корейського кордону. Кім Чен Ину показали "анологовнєтну" зброю, якою Росія атакує Україну.

Візит Кім Чен Ина відбувся вранці 16 вересня. Варто додати, що перед цим диктатор КНДР відвідав завод із виробництва винищувачів у Комсомольську-на-Амурі, пише 24 Канал з посиланням на російських пропагандистів.

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Що відомо про екскурсію Кім Чен Ина

Вранці 16 вересня Кім Чен Ина на аеродромі Кневичі у Владивостоці зустрів глава російського міністерства Сєргєй Шойгу.

Там північнокорейському політику показали, за словами російських пропагандистів, "сучасну російську авіаційну техніку". Зокрема, Кремль поспішив продемонструвати Кіму так звані "зразки оперативно-тактичної авіації військово-повітряних сил Росії". Також командири екіпажів бойових літаків розповіли Кіму про бойові можливості:

надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34,

винищувачів Су-30СМ, Су-35С;

штурмовика Су-25СМ3.

Диктатор Північної Кореї так захопився технікою, що намагався до неї доторкнутись та шоковано показував руками.

Північнокорейського диктатора в Росії водили на аеродром / Фото пропагандистів

Також Кремль поспішив показати Кіму свій "аналоговнєтний" гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал". Кіму показали Міг-31И, оснащений гіперзвуковою аеробалістичною ракетою "Кинджал" та системою управління ракетою.

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Окрім того, Кіму показали фрегат тихоокеанського флоту "Маршал Шапошніков", пришвартований у бухті Улісс у Владивостоці. Пропагандисти поспішили розповісти, що фрегат побудували в середині 1980-х років як великий протичовновий корабель проєкту 1 155 року, що нібито декілька років тому модернізували та встановили на нього сучасне озброєння.

Візит Кім Чен Ина в Росію