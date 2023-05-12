Російські пропагандисти ненароком викрили всю правду про ракету "Кинджал"

Російська ракета "Кинджал" виявилася ще примітивнішою, ніж можна було подумати.

Щось старе + нова обгортка = "нема аналогів у світі"

Як відомо, днями у найдрібніших подробицях продемонстрували так звану гіперзвукову ракету Х-47М2 "Кинджал", збиту ЗРК Patriot. У відповідь одразу заворушилася російська пропаганда.

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Так, російські пропагандисти та "експерти" почали масово розповсюджувати фейк про те, що українці насправді збили ніякий не "Кинджал", а банальну бетонобійну авіаційну бомбу БЕТАБ-500ШП, яку, мовляв, по дурості прийняли за "Кинджал".

Загалом ніхто "Кинджал" не збивав, розходимося!

Насправді – ні.

Звичайно, те, що було продемонстроване, і справді дуже схоже на БЕТАБ-500ШП. Однак таким пропагандистським фінтом російські фейкери тільки надали ведмежу послугу "Кинджалу". Вони підтвердили те, що як бойова частина гіперзвукова ракета, яка не має аналогів у світі, використовує...

Використовує концепцію "проникаючого типу" ідентичну старій радянській бетонобійній бомбі, обгорнутій в красиву обгортку обтічника. Зрозуміло, у контексті цього факту ні про яку близькість "Кинджала" до гіперзвукової ракети й мови не може бути, адже від гіперзвукової зброї у нього лише швидкість.

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До речі, восени 2022 року у Ставропіллі обвалився "Кинджал" через несправність.

Загалом за час повномасштабної війни в Україні Росія застосувала 12 ракет "Кинджал". Одна з них впала самостійно, а ще одна була збита відразу ж, як з'явилося відповідне ППО. Приголомшливі результати!

Власне, війна в Україні в черговий раз продемонструвала те, що російський ВПК це як голий король. Демонструючи щось таке, що не має аналогів у світі, але це дуже старе, перефарбоване, прикрашене і навіть не покращене. Цікаво, що заховано під обгорткою Т-14 "Армата"?