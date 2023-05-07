Росіяни дізналися зарано, – Ігнат про збиття ракети "Кинджал" в Україні

Українські військові завдяки ЗРК Patriot збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал". Це перший подібний випадок, коли завдяки ЗРК Patriot вдалося знищити "Кинджал".

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував збиття ракети "Кинджал" в Україні, пише 24 Канал. Він підкреслив, що Україна давно просила в партнерів зброю проти балістики.

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В Україні вперше в історії збили аеробалістичну ракету

Мовиться не тільки про ЗРК Patriot, але й FSAF SAMP/T. Обидві ці системи, як пояснив Юрій Ігнат, здатні збивати балістичні цілі.

Речник Повітряних Сил ЗСУ заявив, що досі Patriot ніколи не працював з таким типом цілей як ракета "Кинджал".

"Як бачите, є успішна робота", – сказав він і додав, що росіяни зарано дізналися про спроможність України збивати ці ракети.

Зарано росіяни дізналися про цю успішну роботу, тому що не хотілося так швидко публікувати,

– заявив Ігнат.

Крім того, він наголосив, що тішитися зарано, оскільки в України все ще мало систем ППО. Ігнат зазначив, що Україні треба значно більше цих систем, щоб захистити великі міста, об'єкти інфраструктури та атомної енергетики.

На цьому ми завжди наголошуємо нашим західним партнерам. Проти балістики треба зброю саме для цієї мети,

– сказав речник і додав, що ЗРК Patriot більш далекобійна система в плані аеродинамічних цілей.

Також представник Повітряних Сил сказав, що Україні потрібні західні винищувачі F-16, які стануть частиною ППО.

Ігнат підтвердив, що в Україні зафіксовано перший випадок збиття аеробалістичної ракети. Водночас Ігнат пояснив, чому складно збити ракету "Кинджал".

Річ у тім, що носій ракети, яким здебільшого є літак МіГ-31К, підіймає "Кинджал" дуже високо, звідки відбувається пуск. Ракета розганяється до високої швидкості, внаслідок чого її важко виявити. Ракета падає на ціль зверху по балістичній траєкторії.

Донедавна в України не було засобів, щоб збити "Кинджал". Та тепер перехопити цю ракету можливо завдяки ЗРК Patriot. Крім того, Ігнат висловив сподівання, що Україна отримає обіцяний FSAF SAMP/T, який теж вдало проявить себе проти балістичних цілей.

Він підкреслив, що такі ракети як "Кинджал" можна збивати винятково в автоматичному режимі.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

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