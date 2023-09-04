Росія заявила, що буцімто запустила "Кинджал" з літака Су-34: чи можливо це

Російські пропагандисти заявили, що буцімто змогли здійснити пуски аеробалістичної ракети "Кинджал" з винищувача Су-34. Проте росіяни ніяк не підтвердили свої "фантастичні" заяви.

Повідомлення про "пуск" з'явилося у пропагандистському виданні "ТАСС". Хоча жодних деталей щодо часу, дати та можливого місця подій не розкривають, передає 24 Канал.

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Що заявили пропагандисти

Кремлівські пропагандисти, посилаючись на власні джерела, заявили, що буцімто здійснили пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" з літака Су-34. Хоча жодного підтвердження таким гучним заявам не надали, проте "екіпаж уже представили до державних нагород".

Літак Су-34 застосував гіперзвукову ракету "Кинджал" у ході СВО. Перший екіпаж, який успішно виконав таке завдання, був представлений до держнагород,

– мовиться у заяві пропагандистів.

Чи можливо це взагалі

Росіяни здійснюють пуски "Кинджалів" лише з винищувача МіГ-31К. Якщо росіяни дійсно змогли запустити гіперзвукову ракету з літака Су-34, то це в теорії може означати розширення можливостей росіян застосовувати "Кинджали" у війні проти України. Проте варто враховувати, що ця заява може видатися черговим фейком росіян й на це може вказувати кілька факторів.

По-перше, "Кинджали" можуть переносити не всі літаки, адже маса ракети 4,2 тонни. Крім того, можливість пуску залежить також і від швидкості літака-носія. Цим характеристикам відповідає МіГ-31К, який і використовують росіяни. Під час польоту він набирає швидкість до 3 000 кілометрів на годину, а бойове навантаження сягає 9 тонн. Проте навіть у цьому випадку екіпаж знімає "зайве" бортове обладнання й може переносити лише одну гіперзвукову ракету.

Проте характеристики винищувача Су-34 не підходять для можливих пусків "Кинджалів". Цей тип бортів може летіти максимум 1 900 кілометрів на годину, а максимальне бойове навантаження не може перевищувати 8 тонн. Разом з тим, навантаження може бути меншим – до 4 тонн, якщо літак має повний бак пального. Тому навіть теоретично Су-34 не зміг би бути носієм "Кинджалів".

Серед російської авіації під носій гіперзвукових ракет могли адаптувати хіба що Су-57. Проте й у цьому випадку росіяни мали б спочатку розробити меншу версію "Кинджалів", а потім – адаптувати її під Су-57.