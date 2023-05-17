Не переймайтесь, – у Повітряних силах пояснили, чому Patriot неможливо знищити "Кинджалом"

У ніч проти 16 травня силам ППО вдалося збити відразу 6 "Кинджалів", які запустила Росія. Водночас у Кремлі хизувалися, що буцімто змогли знищити ЗРК Patriot цими ракетами.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону заспокоїв українців. Він пояснив, що знищити Patriot з допомогою "Кинджалів" неможливо. 24 Канал, цитуючи спікера, пояснює, чому.

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"Кинджали" безсилі проти Patriot

Юрій Ігнат зауважив, що напередодні у Повітряних силах узагалі не збиралися коментувати безглузді заяви Конашенкова. Особливо з урахуванням того, що він "уже 8 разів поспіль весь склад нашої авіації" знищив. Речник зауважив, що якби в України була така кількість повітряних суден, які буцімто "знищив" ворог, то ми б уже здолали перемогу.

Я хочу сказати: Не переймайтеся за долю Patriot,

– наголосив Ігнат.

Він також пояснив, чим саме є ця ЗРК, яку називають то комплексом, то батареєю, то дивізіоном, то просто системою. Речник зазначив, що дивізіон складається з командного пункту, радара, а також самих пускових установок.

А тепер детальніше пройдімося. Отже, у командному пункті сидить бойова обслуга. Вона займається відстеженням цілей, отримує інформацію про ситуацію у повітрі у зоні своєї відповідальності.

Зауважимо, що працювати командний пункт може у трьох режимах: ручному, напівавтоматичному й автоматичному. Останній дозволяє без втручання людини збивати повітряні цілі, що й було у ніч проти 16 травня.

Крім того, дивізіон має радар і до 8 пускових установок. Кожна оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами. І слід розуміти, що ці установки розташовані окремо одна від одної, щоб забезпечувати бойову роботу. Власне, пуски ракет.

Знищити систему якимось там "Кинджалом", ну це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що хай залишиться в їхньому архіві пропаганди,

– підкреслив він.

У Міноборони України також висміяли заяву Росії про буцімто знищення Patriot. У відомстві іронічно зауважили, що "пресслужба міністерства оборони Росії потужніша, ніж армії більшості країн". Тож Кремлю не потрібне військо. Для "завоювання світу" достатньо буде державних ЗМІ та спікера оборонного відомства Конашенкова.